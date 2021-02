Polizeistation in Perchtoldsdorf nach Brand wohl früher beziehbar

Bürgermeister verspricht Standort in der Gemeinde

Nach dem Brand im Zentrum von Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) am Montag soll die betroffene Polizeistation nun früher als ursprünglich angenommen wieder beziehbar werden. Der 1991 errichtete Gebäudetrakt, in dem sich die Dienststelle befindet, sei nach Einschätzung der Sanierungsfirma vergleichsweise weniger stark beschädigt worden, berichtete Bürgermeister Martin Schuster (ÖVP) am Freitag.

Mit einem Container und der Nutzung des Traktes könne die Polizei an diesem Standort möglicherweise wieder ab Mitte des Jahres den Teilbetrieb aufnehmen. Die Entscheidung liege jedoch bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich. "Genaueres ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fix", sagte der Ortschef. Sicher sei jedoch, "dass wir an diesem oder einem anderen Standort eine Polizeistation in Perchtoldsdorf haben werden".