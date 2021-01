Polizist bei Verkehrskontrolle in Graz von Auto erfasst

60-Jähriger hatte Beamten übersehen

Ein 45-jähriger Polizist ist am Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle von einem 60-jährigen Grazer erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte eine Streife Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Der 60-Jährige war zu schnell unterwegs, weshalb der Beamte das Auto anhalten wollte. Der Lenker reagierte aber nicht auf die Anhaltezeichen, der Polizist wurde von einem Außenspiegel des vorbeifahrenden Autos an einer Hand verletzt.

Der Pkw-Lenker blieb nach dem Vorfall stehen, er gab an, dass er erst durch das Anstoßgeräusch auf den Polizisten aufmerksam geworden sei. Der Verletzte wurde in das Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert.