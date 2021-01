Polizisten fanden in Wohnung eines Dealers vier weitere Verdächtige

Fünf Festnahmen und Sicherstellung von 200 Gramm an Suchtmitteln in Wien

Insgesamt fünf Festnahmen wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels sind nach einer Durchsuchung einer Wohnung in Wien-Meidling am gestrigen Mittwoch vollzogen worden. In der besagten Wohnung war ein 17-jähriger Verdächtiger gemeldet, den Beamte des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum Ost, zuvor auf frischer Tat beim Dealen dingfest gemacht hatten. Als sie dort gegen 18.00 Uhr vorstellig wurden, fanden sie dort vier Männer und noch mehr Drogen vor.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die vier Personen zusammen mit dem zuerst Festgenommenen allesamt des Suchtgifthandels verdächtig sind. Es handelt sich bei den fünf Verdächtigen um nigerianische Staatsbürger im Alter von 17 bis 26 Jahren. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wurde der Großteil der Suchtmittel in der Wohnung in der Eichenstraße sichergestellt, der junge Mann trug nur einen kleinen Teil davon bei sich, als er ertappt wurde. Insgesamt fand die Exekutive 190 Gramm Kokain und zehn Gramm Heroin, ebenso wurde Bargeld in der Höhe von 3.000 Euro sichergestellt. Die fünf Männer befinden sich in einer Justizanstalt.