Polizisten nach Zerstörung von Hindu-Tempel in Pakistan gefeuert

Zwölf Beamte entlassen - 33 weitere Polizisten ein Jahr lang suspendiert - Gotteshaus muss auf Anordnung des obersten pakistanischen Gerichts wieder aufgebaut werden

Nach der Zerstörung eines Hindu-Tempels in Pakistan Ende Dezember gibt es erste personelle Konsequenzen. Zwölf Polizisten wurden entlassen und 33 weitere für ein Jahr suspendiert, teilte der Polizeichef der nordwestlichen Provinz Khyber-Pakhtunkhwa mit. Ihnen wird vorgeworfen, die Zerstörung aus "Feigheit, Verantwortungslosigkeit und Fahrlässigkeit" zugelassen zu haben. In der Stadt Karak hatten etwa 2.000 Männer am 30. Dezember den Tempel angegriffen und in Brand gesteckt.

Wenige Tage danach gab es Dutzende Verhaftungen. Unter den Verhafteten war auch ein Geistlicher, der den Mob angeführt haben soll. Der Vorfall ist das jüngste Beispiel für die Verfolgung von religiösen Minderheiten in dem mehrheitlich muslimischen Land. Auf Anordnung des obersten pakistanischen Gerichts muss der Tempel wieder aufgebaut werden.