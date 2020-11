Polizisten retteten abgestürzten Sperber in Wien

MA 49 übernahm Versorgung des Greifvogels - BILD

Beamte der Polizeiinspektion Leyserstraße haben am Freitagvormittag einen abgestürzten Sperber in Wien-Rudolfsheim gerettet. Ein Passant beobachtete den Greifvogel im Auer-Welsbach Park, wie er aus dem Flug plötzlich zu Boden stürzte, und alarmierte die Polizei. Der Sperber war schwer verletzt und nicht mehr in der Lage zu fliegen.

"Behutsam legten die Polizisten des Funkwagens Otto 4 den Greifvogel in einen Karton und brachten ihn in die Polizeiinspektion. Die verständigten Mitarbeiter der MA 49 (Forst- und Landwirtschaftsbetrieb) holten das Tier ab und übernahmen die notwendige medizinische Versorgung. Wir wünschen dem Sperber an dieser Stelle eine rasche Genesung", hieß es am Samstag in einer Aussendung der Polizei.