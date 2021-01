Polizistengehälter veröffentlicht: Slowenischer Minister angezeigt

Gewerkschaft brachte Strafanzeige ein

Die Veröffentlichung von Polizeigehältern im Internet hat für den slowenischen Innenminister Ales Hojs ein strafrechtliches Nachspiel. Die Polizeigewerkschaft PSS hat am Freitag eine Strafanzeige gegen Hojs erstattet, weil dieser eine Liste mit den Namen, Einheiten und Bruttogehältern von 8.700 Polizisten und Ministeriumsmitarbeitern ins Internet stellen ließ. Hojs wird unter anderem Missbrauch von personenbezogenen Daten vorgeworfen, berichteten slowenische Medien.

Der Minister habe unbefugten Personen den Zugang zu Personendaten von Polizeibeamten und Ermittlern ermöglicht. Damit habe er nicht nur ihre Sicherheit, sondern auch jene ihrer Familienangehörigen gefährdet, kritisierte die PSS, die am Montag einen Streik angetreten war.

Der Minister habe die Veröffentlichung von Polizeidaten als eine Gegenmaßnahme zum Streik geplant und organisiert, hieß es. Mit dieser Handlung sei insbesondere die Sicherheit von bestimmten Beamten gefährdet worden, deren Identität verdeckt werde oder die zusätzlichen Risiken ausgesetzt seien, betonte die Gewerkschaft. Laut Medienberichten stehen auf der Liste auch verdeckte Ermittler und Sonderpolizisten.

Hojs handelte "irrational, verantwortungslos, unverhältnismäßig und böswillig", kritisierte die PSS. Keine Entschuldigung könne den dadurch entstandenen "irreparablen Schaden" beheben. Zudem scheine der Minister den Schritt nicht zu bereuen, hieß es mit Blick auf Hojs' Ankündigung die Liste in regelmäßigen Abständen aktualisieren zu wollen.

In einer Reaktion auf die Strafanzeige betonte der Innenminister, vollkommen rechtmäßig gehandelt zu haben. Das Gehaltsschema in der öffentlichen Verwaltung sei öffentlich zugänglich, die veröffentlichten Mitarbeiterdaten seien mit keinem Geheimhaltungsgrad gekennzeichnet, sagte er am Freitag der Nachrichtenagentur STA.

Sicherheitsexperten hatten vor negativen Auswirkungen der Veröffentlichung gewarnt. Auch die Generaldirektion der Polizei betonte,, dass dadurch die "die interne Sicherheit der Polizei" beeinträchtigt werden könnte. Die Polizeiführung appellierte deswegen an das Ministerium, keine Listen dieser Art mehr zu veröffentlichen.

Das Ministerium hatte auf der Internetseite eine Tabelle mit persönlichen Daten von 8.694 Mitarbeitern veröffentlicht. Sie enthält den vollständigen Namen jeder Person, ihre Stellenbezeichnung, ihre Einheit sowie den Bruttolohn für Dezember. Hojs wollte mit der Veröffentlichung den Forderungen der Gewerkschaft nach höheren Gehältern entgegentreten.