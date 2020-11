Polytec - Baader bestätigt nach Zahlen Kaufempfehlung

Die Baader Bank hat ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien des oberösterreichischen Autozulieferers Polytec nach der jüngsten Zahlenvorlage bestätigt. Auch das Kursziel von 8,00 Euro beließ Analyst Peter Rothenaicher in der Studie vom Freitag unverändert. Damit liegt es deutlich über dem aktuellen Kursniveau. An der Wiener Börse wurden die Titel am Montagvormittag zuletzt mit 5,70 Euro gehandelt.

"Wir betrachten die Polytec-Aktien weiterhin als unterbewertet", schreibt Rothenaicher. Die Zahlen zum dritten Quartal hätten eine starke anhaltende Geschäftserholung und operativ eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen gezeigt. "Wir sind weiterhin überzeugt, dass Polytec in einem verbesserten Marktumfeld und unterstützt von einer stark verbesserten Kostenstruktur solide Gewinne schaffen wird", führt der Analyst aus.

Die Schätzungen für den berichteten Gewinn pro Aktie liegen bei 0,15 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2020 sowie bei 0,59 Euro (2021) und 1,12 Euro (2022) für die beiden Folgejahre. Mit einer Ausschüttung rechnet der Baader-Analyst erst wieder 2021, dann soll eine Dividende von 0,20 Euro pro Aktie gezahlt werden. Für das Folgejahr 2022 prognostiziert der Analyst dann eine Erhöhung auf 0,30 Euro.

Analysierendes Institut: Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.deb.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_p flicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)