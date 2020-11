Polytec - Warburg erhöht Kursziel nach Zahlen von 8,0 auf 9,0 Euro

Warburg Research hat sein Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Autozulieferers Polytec leicht von 8,00 auf 9,00 Euro erhöht. Gleichzeitig bestätige der Analyst Marc-Rene Tonn seine Kaufempfehlung "Buy" nach der am Freitag erfolgten Zahlenvorlage des Unternehmens.

Das dritte Quartal sei solide ausgefallen und der Ausblick für das vierte Quartal sowie darüber hinaus sei vielversprechend, schreibt er in der Analyse. Nach einem besonders herausfordernden zweiten Quartal hätte sich das Geschäftsumfeld besonders aufgrund eines starken Septembers wieder stabilisiert. Die Werke des Unternehmens seien in diesem Monat zu 90 Prozent ausgelastet gewesen. Dank des starken Septembers sei die Polytec im dritten Quartal operativ wieder in die schwarzen Zahlen gekommen.

Die Unsicherheiten für 2021 seien aufgrund der Covid-19-Pandemie weiter hoch, allerdings erwarte er, dass das Unternehmen deutlich von den in den vergangenen zwei Jahren umgesetzten Kosteneinsparungen profitieren werde, führt der Warburg-Analyst weiter aus. Er geht davon aus, dass die Polytec im nächsten Jahr wieder eine EBIT-Marge von rund vier Prozent erreichen wird, während der Umsatz noch unter den Vorjahreswerten bleiben dürfte. Zusätzlich zur Erholung der Margen erwartet der Analyst außerdem, dass das Unternehmen im nächsten Jahr neue Aufträge im E-Mobilitätsgeschäft präsentieren wird.

Beim Gewinn pro Aktie rechnet Tonn mit 0,10 Euro im laufenden Geschäftsjahr 2020 sowie mit 0,59 Euro (2021) und 1,19 Euro (2022) in den beiden Folgejahren. Mit einer Dividendenzahlung rechnet der Warburg-Analyst erst 2021 wieder, dann sollen seine Prognose zufolge 0,20 Euro ausgeschüttet werden. 2022 rechnet er mit 0,35 Euro.

Zum Vergleich: Die Polytec-Aktie stand am Montag gegen Mittag an der Wiener Börse bei 5,69 Euro und damit deutlich unter dem neuen Warburg-Kursziel.

