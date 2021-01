Pompeo sagt Besuch in Luxemburg nach Ministeräußerungen zu Trump ab

Asselborn hatte US-Präsidenten als "Kriminellen" und "politischen Pyromanen" bezeichnet

US-Außenminister Mike Pompeo hat einen Besuch in Luxemburg aus Protest gegen Äußerungen seines dortigen Amtskollegen zur Erstürmung des Kapitols in Washington abgesagt. Ein Luxemburger Regierungsvertreter bestätigte am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP einen entsprechenden Bericht der "New York Times".

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hatte US-Präsident Donald Trump nach der Erstürmung des Kapitols als "Kriminellen" und "politischen Pyromanen" bezeichnet.

Pompeo trifft am Mittwoch in Europa ein. Er kommt am Abend mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen. Am Donnerstag ist auch ein Treffen mit Belgiens Außenministerin Sophie Wilmès geplant. Ursprünglich war auch ein Besuch in Luxemburg vorgesehen.

Anhänger Trumps hatten am Mittwoch das Parlamentsgebäude in Washington gestürmt. Asselborn hatte darauf im Radiosender RTL am Donnerstag gefordert, der Präsident müsse vor Gericht gestellt werden. Er warf Trump vor, mit seinen unbewiesenen Vorwürfen des Betrugs bei den Präsidentschaftswahlen die US-Verfassung ignoriert und zu einem "11. September gegen die Demokratie" angestiftet zu haben.