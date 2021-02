Pop-Star Meghan Trainor ist Mutter geworden

"Bestes Valentinstagsgeschenk"

US-Sängerin Meghan Trainor (27, "No Excuses") und der Schauspieler Daryl Sabara (28, "Spy Kids") sind Eltern eines Buben geworden. "Dieses süße Baby sollte eigentlich heute am Valentinstag auf die Welt kommen. Wir durften ihn am Montag, 8. Februar, kennenlernen!", schrieb Trainor am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram zu einem Foto ihres Sohns Riley. Sie bedankte sich bei Sabara für "das beste Valentinstagsgeschenk aller Zeiten".

3,4 Kilo habe der Neugeborene auf die Waage gebracht, schrieb der stolze Vater. Er sei Trainor "unendlich dankbar", dass sie ihren Sohn auf die Welt gebracht habe. Zahlreiche Promis gratulierten zur Geburt, darunter auch Paris Hilton sowie die Schauspielerinnen Millie Bobby Brown, Jennifer Love Hewitt und Kate Beckinsale.

Grammy-Gewinnerin Trainor und der Schauspieler sind seit mehr als vier Jahren ein Paar. Weihnachten 2018 gaben sie einander das Jawort. Trainor war 2014 mit ihrem Hit "All About That Bass" weltweit bekannt geworden. Im Oktober veröffentlichte sie mit "A Very Trainor Christmas" ihr viertes Album.