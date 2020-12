Poplegenden, Politabgründe und körperlicher Ekel - Neue Comics

Penelope Bagieu spürt dem Werdegang von Mama Cass nach - James Sturm seziert die amerikanische Seele unter Trump - Ralf König lässt Frankensteins Monster übel riechen

Mehr als schwarz und weiß: Penelope Bagieus "California Dreamin'"

In Sachen Ehrgeiz und Talent machte ihr niemand was vor: Ellen Cohen war sich schon als junges Mädchen sicher, dass sie eines Tages ganz groß rauskommen wird. Und tatsächlich, als Cass Elliot respektive Mama Cass wurde die US-Amerikanerin in den 1960ern zum Popstar. Ihren Werdegang, der auch jenen ihrer wichtigsten Gruppe The Mamas and The Papas einschließt, hat die französische Comiczeichnerin Penelope Bagieu in dynamische Schwarz-weiß-Bilder gepackt. Der Band "California Dreamin'" ist aber mehr als nur streng konstruierte Musikbiografie, sondern eine in 18 Kapiteln erzählte Geschichte von neuen Werten, Tabubrüchen und persönlichen Schicksalen. So skizzenhaft Bagieu dabei oft vorgeht, so sehr versteht sie auf diese Weise, die Energie und Hartnäckigkeit ihrer Protagonisten auszudrücken. Da erhalten selbst Grauschattierungen einen schillernden Charakter - und was wären die 60er schon ohne farbenfrohe Trips? (Penelope Bagieu: "California Dreamin", Reprodukt, 280 S., 24,70 Euro, ISBN: 978-3-95640-228-9, www.reprodukt.com)

Politik und Leben: James Sturm über den US-"Ausnahmezustand"

Auf eine emotionale Achterbahnfahrt schickt James Sturm seine Figuren in "Ausnahmezustand" - und verwebt dabei politische Umbrüche mit der höchstpersönlichen Lebenswelt seiner Akteure. Anknüpfungspunkt: Die US-Präsidentschaftswahl 2016, die mit dem Sieg Donald Trumps geendet hat. Doch geht es weniger um das Spucken größer Töne, egal ob auf Twitter oder sonst wo, als das Zwischenmenschliche, das langsam aus den Fugen gerät. Im Fokus steht Handwerker Mark, dessen Beziehung zu Lisa am politischen Tagesgeschäft zu zerbrechen droht, der Zeit für seine beiden Kindern mit der Arbeit unter einen Hut bringen muss und der letztlich ganz einfach desillusioniert vom Status quo durchs Leben geht. Die Frage nach einer einfachen Einteilung in Republikaner oder Demokraten stellt sich in den sehr effektvoll gehaltenen Panels, die Sturm behutsam entwickelt, keineswegs. Seine Figuren - die im Übrigen allesamt mit Hundeköpfen ausgestattet sind - sind keine einfachen Schablonen, sondern in ihrer Mannigfaltigkeit zutiefst menschlich. Eine Geschichte, die auch nach Joe Bidens Sieg bei den diesjährigen Wahlen nichts an Relevanz eingebüßt hat. (James Sturm: "Ausnahmezustand", Reprodukt, 216 S., 24,70 Euro, ISBN: 978-3-95640-231-9, www.reprodukt.com)

Schrecken der Verwesung: Ralf König knöpft sich "Frankenstein" vor

Mit "Frankenstein" hat die britische Autorin Mary Shelley vor mehr als 200 Jahren einen Klassiker der Gruselliteratur geschaffen. Das namenlose Monster und sein Schöpfer sind seither vielfach popkulturell verarbeitet worden, doch wohl selten hat sich jemand wieder direkt an die Schriftstellerin gewandt. Der deutsche Comiczeichner Ralf König macht im Rahmen der Reihe "Die Unheimlichen" genau das: In seiner "Frankenstein"-Adaption schreibt ein Erzähler an Shelley, um sie auf etliche Ungereimtheiten in ihrer Geschichte aufmerksam zu machen. Allen voran: Wer mit Toten hantiert, der muss olfaktorisch einiges aushalten, er spreche da schließlich aus Erfahrung! Der nur etwas mehr als 60 Seiten umfassende Band ist sicherlich eine Besonderheit in Königs Schaffen, sowohl was Darstellung als auch Erzählweise betrifft. Sein Interesse für den Faktor Ekel lässt diesen "Frankenstein" in einem neuen, grün-modrigen Licht erscheinen. (Mary Shelley, Ralf König: "Frankenstein", in der Reihe "Die Unheimlichen", hrsg. von Isabel Kreitz, Carlsen Verlag, 64 S., 12,40 Euro, ISBN: 978-3-551-71354-4, www.carlsen.de)

