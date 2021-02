Porr bekommt wieder vierten Vorstand

Porr zog millionenschweren Auftrag in Libyen an Land Österreichs drittgrößter Baukonzern Porr hat in Libyen den Zuschlag für den Bau des landesweit größten Stadions erhalten. Gemeinsam mit der türkischen Renaissance-Gruppe errichtet das Unternehmen im Rahmen eines Joint Ventures mit der Libyan Investment Development Company (LIDCO) eine Sportstätte in der Hauptstadt Tripolis.