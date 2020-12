Porr - Warburg bestätigt "Buy" und Kursziel von 20,0 Euro

Nach angekündigter Veränderung im Vorstand - Aktuell niedrige Bewertung der Aktie - Analysten sehen guten Einstiegszeitpunkt für langfristig orientierte Anleger

Die Analysten von Warburg Research haben sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch das Kursziel für die Aktie des heimischen Baukonzerns Porr bestätigt. Das errechnete Kursziel wurde vom Experten Jonas Blum weiterhin mit 20,0 Euro angegeben.

Der Analyst verweist auf die zuletzt angekündigte Veränderung im Porr-Vorstand. Der Porr-Chief-Operating-Officer (COO) Thomas Stiegler verlässt den Vorstand des Baukonzerns, er hat seine Funktion per 31.1. zurückgelegt. Seine Agenden werden von den übrigen Vorstandsmitgliedern übernommen, teilte das börsennotierte Unternehmen in der Vorwoche mit. Die Warburg-Experten werten dies als interne Reorganisierungsmaßnahme. Die Bestätigung der Kaufempfehlung für die Aktie wird mit der aktuell niedrigen Bewertung begründet, welche als guter Einstiegszeitpunkt für langfristig orientierte Anleger gewertet werde.

Die Warburg-Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2020 einen Verlust je Aktie von 2,37 Euro. Für die beiden Folgejahre liegen die Schätzungen bei 1,02 bzw. 2,15 Euro je Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr wird keine Dividendenausschüttung erwartet. Für die Jahre 2021 und 2022 rechnen die Warburg-Experten mit Dividenden je Aktie von 0,44 und 1,05 Euro.

Am Mittwochvormittag notierten die Titel der Porr an der Wiener Börse mit plus 0,33 Prozent bei 13,14 Euro.

