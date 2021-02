Porsche-Chef plant 80 Prozent Elektroautos bis 2030

Porsche lieferte im März 21 Prozent mehr Autos aus Porsche startet mit Vollgas in den Frühling. Im März lieferte der Stuttgarter Autobauer nach eigenen Angaben vom Donnerstag 12.094 Fahrzeuge aus, ein Plus von 21,2 Prozent binnen Jahresfrist. Besonders kräftig gaben chinesische Porschefahrer Gas: Dort schossen die Auslieferungen im Jahresvergleich um 63,3 Prozent auf 2.572 Einheiten in die Höhe. Schwächer verlief das Geschäft in den USA, wo der Absatz um 4,9 Prozent auf 2.460 Auslieferungen sackte. Porsche erklärte das mit Modellwechseln beim 911-er und Boxster.