Porsche Holding übernimmt weiteren italienischen Autohändler

VW hat Porsche Holding in Salzburg um 3,3 Mrd. Euro übernommen Der Volkswagen-Konzern hat am Dienstag die Porsche Holding GmbH (PHS) mit Sitz in Salzburg übernommen. Die Wolfsburger haben für Österreichs größten Autohändler 3,3 Mrd. Euro gezahlt, wie Volkswagen am Dienstag mitteilte. Der Erwerb sei ein "weiterer planmäßiger Schritt auf dem Weg zum integrierten Automobilkonzern von Volkswagen und Porsche", erklärte der niedersächsische Autobauer.