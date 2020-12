Portugals Außenminister: Corona-Einigung von höchster Bedeutung

Santos Silva: "Keine Zugeständnisse an Ungarn und Polen" - Schallenberg sagte kommendem EU-Vorsitzland Unterstützung zu - BILD

Für Portugal war die am Donnerstag erzielte Einigung auf ein EU-Budget samt Wiederaufbauhilfe von höchster Bedeutung. Dies unterstrich der portugiesische Außenminister Augusto Santos Silva am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) in Lissabon.

Wie alle Länder in Europa müsse Portugal seine vom Coronavirus geschädigte Wirtschaft wiederherstellen, sagte Santos Silva. Abgesehen davon, dass Portugal als Tourismusland stark unter der Krise leide, habe sein Land aber auch eine hohe Staatsverschuldung aufzuweisen. Die Coronakrise sollte daher auch ein Anreiz sein, die Wirtschaftssysteme umzugestalten und belastbarer zu machen, erklärte der Politiker der sozialdemokratischen Partido Socialista (PS).

Die nunmehr verankerte Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bezüglich Fragen der Rechtsstaatlichkeit sei aber keinesfalls als Zugeständnis an Polen und Ungarn, welche die Corona-Aufbauhilfe blockiert hatten, zu sehen, so der Minister. Vielmehr würde damit lediglich der Rechtsstaatlichkeit Genüge getan.

Eine Ansicht, die auch von Schallenberg vertreten wurde. Immerhin sei das größte Finanzpaket aller Zeiten geschnürt worden. So etwas gehe nicht "ohne Diskussionen" ab. Letztlich habe es aber eine Lösung gegeben.

Bezüglich des Ringens um ein Brexit-Abkommen zeigte sich Santos Silva optimistisch, dass es bis zum Wochenende gelingen könne, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu erzielen. "Auch wenn wir nicht mehr verheiratet sind, müssen wir Freunde bleiben." Das sei nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus geopolitischer Perspektive wichtig. Es wäre schade, wenn sich die EU zwar wieder die transatlantischen Beziehungen zu den USA verbessere, jene zum Vereinigten Königreich aber verloren gingen.

Der Besuch Schallenbergs unterstreiche die hohen Erwartungen, die Österreich an die kommende portugiesische EU-Ratspräsidentschaft ab 1. Jänner 2021 stelle, hieß es aus dem Umfeld des Ministers. Portugal übernehme die Ratspräsidentschaft tatsächlich zu einem sehr herausfordernden Zeitpunkt, sagte Schallenberg dazu. "Der ganze Kontinent wird momentan von der zweiten Welle erfasst. Und wir haben bisher wohl nur die Spitze des Eisbergs gesehen, was die dauerhaften sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen angeht."

Die außenpolitischen Entwicklungen ließen sich nicht von einer Pandemie bremsen, erklärte der Außenminister. "Es gibt eine Reihe weiterer Herausforderungen, die vor uns liegen und bei denen die portugiesische Ratspräsidentschaft ganz besonders gefordert sein wird: Das zukünftige Verhältnis zu Großbritannien, die Beziehungen zur Türkei und die Situation im östlichen Mittelmeerraum, die Fortsetzung der Arbeit am EU-Asyl- und Migrationspakt und ganz besonders der Erweiterungsprozess auf dem Westbalkan. Wir hoffen, dass unter portugiesischer Präsidentschaft endlich die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien eröffnet werden." Der portugiesische Minister erklärte dazu, dass die Erweiterung auf der Agenda sei. Schallenberg ergänzte, dass Portugal diesbezüglich die Rolle des "ehrlichen Maklers" einnehmen könne.

Auch außerhalb des Kontinents gebe es eine Reihe außenpolitische Herausforderungen. "Mehr denn je scheint Europa von einem Ring aus Feuer umgeben zu sein. Er reicht von der Westsahara über Libyen, Syrien, den Libanon und den Iran bis nach Berg-Karabach und Weißrussland. Entweder gelingt es uns, Stabilität und Sicherheit in unserer Nachbarschaft zu exportieren, oder wir riskieren den Import von Instabilität und Unsicherheit."

"Wir haben großes Vertrauen in euch", so Außenminister Schallenberg zu seinem portugiesischen Amtskollegen bezüglich der kommenden Präsidentschaft. "Ihr könnt auf Österreichs volle Unterstützung zählen."