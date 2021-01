Portugals Bischöfe empört über Parlamentsbeschluss zur Sterbehilfe

Kirchliche Kritik an "absurdem" Konterkarieren der Bemühungen um Lebensrettung der Coronakrise - Hoffnung auf Veto durch Staatspräsident Rebelo de Sousa

Die katholischen Bischöfe in Portugal haben empört auf die vom Parlament beschlossene Legalisierung der aktiven Sterbehilfe reagiert. Man sei traurig, dass dies in einem katholisch geprägten Land wie Portugal geschehe, heißt es laut Kathpress in einer Erklärung am Samstag. Die Bischofskonferenz rief Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa, einen überzeugten Katholiken, dazu auf, das Gesetz zu verhindern.

Die katholischen Bischöfe wiesen darauf hin, dass der Beschluss "just im Moment der größten Verschlimmerung einer tödlichen Pandemie" erfolgt sei. Es sei absurd, die Lehren aus der Coronakrise über den kostbaren Wert des menschlichen Lebens derart zurückzuweisen. Die Menschen hätten große Opfer gebracht und Einschränkungen akzeptiert, um möglichst viele Leben zu retten, argumentierten die Geistlichen. Das nun beschlossene Gesetz konterkariere all diese Bemühungen und verstoße gegen das verfassungsmäßige Prinzip der Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens, heißt es in dem Schreiben.

Die linke Mehrheit im portugiesischen Parlament hatte am Freitag ein Gesetz verabschiedet, das aktive Sterbehilfe und medizinisch assistierten Suizid legalisiert. Das katholisch geprägte Portugal wird damit nach Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Kanada und Neuseeland das weltweit sechste Land, in dem die aktive Sterbehilfe und die Beihilfe zum Suizid demnächst rechtlich erlaubt und straffrei sein sollen.

Laut dem Gesetzentwurf haben nun Erwachsene in einer Situation "extremen Leids und unumkehrbarer Beeinträchtigung" ein Recht auf aktive Sterbehilfe. Ärzte und Psychiater müssen die Entscheidung für gültig erklären, falls keine Zweifel an der Fähigkeit zu einer freien Entscheidung bestehen. In Portugal können bereits seit über fünf Jahren Patienten mit einer schweren, unheilbaren Krankheit ein sogenanntes Testament ablegen, in dem sie bestimmen, ob sie im Endstadium ihrer Krankheit lebenserhaltende Mittel erhalten wollen oder nicht. Doch dies ging der sozialistischen Regierung von Antonio Costa nicht weit genug.

Bereits im Februar 2020 hatten sich die linken und liberalen Parteien mit ihrer Mehrheit im Lissabonner Parlament im Grundsatz für die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe ausgesprochen. Die konservative Opposition und die katholische Kirche forderten hingegen ein Referendum. Laut jüngsten Umfragen sprechen sich 50,5 Prozent für aktive Sterbehilfe aus. 25,6 Prozent sind dagegen, 23,9 Prozent zeigen sich unentschlossen.

Die sozialistische Regierung lehnte eine Volksbefragung jedoch ab, da die Wähler nur schwer für Referenden zu mobilisieren seien. Als Beispiel verwies man auf eines aus dem Jahr 2007 zu Fragen des Schwangerschaftsabbruchs. Damals gaben nur 44 Prozent der Wähler ihre Stimme ab, weswegen das Votum ungültig war. Von den Teilnehmern des Referendums votierten knapp 60 Prozent für die Fristenlösung.

Den Gegnern der Sterbehilfe bleibt jetzt nur noch die Hoffnung, dass der erst vergangene Woche wiedergewählte Staatspräsident de Sousa das Gesetz blockiert oder die Verfassungsrichter die Einführung noch kippen oder zumindest abmildern.