Portugals EU-Vorsitz will soziale Themen und Mercosur voranbringen

Informeller Gipfel im Mai in Porto geplant - Start der EU-Reformkonferenz

Portugal will während seiner sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft im nächsten Halbjahr soziale Themen sowie das umstrittene Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay voranbringen. Portugal plane die Abhaltung eines EU-Sozialgipfels und eines informellen EU-Gipfels im Mai in Porto, sofern die Corona-Lage dies zulasse, sagte der portugiesische EU-Botschafter Nuno Brito am Donnerstag in einer Online-Diskussion.

Bei dem Sozialgipfel solle es um Fragen der Beschäftigung und des Gesundheitsschutzes gehen, sagte der Diplomat in der von der Brüsseler Denkfabrik European Policy Centre (EPC) organisierten Diskussion. Die Auswirkungen der Coronakrise auf die Beschäftigung und auf das Wirtschaftswachstum seien klar. Über allem stehe jedoch die Frage der Finanzierung. Dies bedeute, dass die EU eine Einigung über das Mehrjahresbudget und über den Corona-Aufbaufonds "Next Generation EU" brauche. "Ohne dies wäre es viel schwieriger zu handeln."

Brito verwies auf die laufenden Verhandlungen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit Polen und Ungarn, die wegen des geplanten EU-Rechtsstaatsmechanismus das 1,8 Billionen schwere EU-Finanzpaket blockieren. Es sei offensichtlich, dass der Ausgang dieser Verhandlungen die portugiesische Ratspräsidentschaft massiv beeinflussen werde, sagte der Diplomat. Portugal verteidige jedenfalls die Rechtsstaatlichkeit, die ein Eckpfeiler der EU sei. "Portugal hatte eine der längsten Diktaturen in Europa. Uns ist sehr bewusst, dass die Demokratie nicht selbstverständlich ist."

Laut einem Entwurf des portugiesischen Kalenders ist der Sozialgipfel in Porto für den 7. Mai vorgesehen, gefolgt von einem informellen Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs und einem EU-Indien-Gipfel in der Stadt an der Atlantikküste.

Portugal werde auch versuchen, einen Beschluss des Mercosur-Freihandelsabkommens so weit wie möglich voranzubringen, sagte der Botschafter. Die Mercosur-Staaten seien in vielen Fragen gleichgesinnt mit der EU, etwa beim Thema Multilateralismus. Dass das Mercosur-Abkommen noch unter portugiesischem Vorsitz ratifiziert werde, sei eher unwahrscheinlich, sagte der Diplomat. In Österreich hat der EU-Unterausschuss des Nationalrats im Vorjahr gegen das Abkommen votiert.

Brito versicherte außerdem, dass die portugiesische Ratspräsidentschaft der die EU-Erweiterung und die Integration der Westbalkanstaaten unterstütze. Eine der größten Lehren aus der Corona-Pandemie sei es, dass Europa seine Resilienz stärken müsse. Der wirtschaftliche Wiederaufbau sei stark mit Resilienz verknüpft und letztlich vom EU-Budget und dem Revovery Plan der EU abhängig. Der Diplomat erwartet, dass die erwartete Corona-Impfung eine Wende in der Pandemie in Europa bringen wird.

Die geplante EU-Reformkonferenz zur Zukunft Europas könnte unter portugiesischen EU-Vorsitz starten. Möglicherweise werde die dafür erforderliche Vereinbarung der EU-Institutionen noch unter deutschem Vorsitz abgeschlossen, sagte der Diplomat. Die Konferenz müsse auf praktische Fragen und auf die Bedürfnisse der Bürger fokussiert sein, forderte der Botschafter. "Wir dürfen keine Zeit mit unproduktiven Debatten verlieren." Für Portugal seien Gesundheit, Digitales, Wachstum und Beschäftigung sowie Klimaschutz die entscheidenden Themen. Die Konferenz soll unter französischem EU-Vorsitz 2022 abgeschlossen werden und dürfe "nicht zu einem weiteren Bericht führen, der schnell wieder vergessen wird und im Regal verschwindet", so Brito.