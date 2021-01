Portugals Parlament stimmt für Legalisierung von Sterbehilfe

Umstrittener Sparhaushalt in Portugal verabschiedet Im hochverschuldeten Euro-Land Portugal ist der umstrittene Sparhaushalt für 2011 endgültig verabschiedet worden. Das Parlament in Lissabon billigte den Etat am Freitag in zweiter Lesung - nur zwei Tage zuvor war aus Protest gegen die Sparpläne das Land durch einen Generalstreik weitgehend lahmgelegt worden. Man werde den Finanzplan "strikt einhalten", versprach Ministerpräsident José Sócrates.