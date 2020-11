Positive Bilanz nach zwei Jahren "Grüner Ring" in Niederösterreich

Zweites Leitprojekt im Bezirk Bruck a. d. Leitha gestartet

Anlässlich des zweijährigen Bestehens der Initiative "Grüner Ring" hat LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Donnerstag eine positive Bilanz gezogen. Das Projekt soll nun auf die gesamte Region östlich von Wien bis Bratislava ausgeweitet werden, kündigte er in einem Pressegespräch an. Über Gemeindegrenzen hinweg sollen mit der ursprünglich von Otto Wagner erdachten Maßnahme Grün- und Agrarflächen gesichert werden.

In den vergangenen zehn Jahren hatten Teile der Region einen Bevölkerungszuwachs von bis zu 13 Prozent verbucht und lagen somit gleichauf mit der Bundeshauptstadt. "Ungeordnet würde dieser Siedlungsdruck zu einem Chaos führen", erklärte Pernkopf. "Wenn wir nichts machen, gibt es einen automatischen Trend zur Urbanisierung", hielt auch der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Landschaftsarchitektur, Thomas Knoll, fest. Gerade die Corona-Krise zeige die Relevanz der regionalen Nahrungsmittelversorgung und der Naherholung, die Grünräume seien darum "systemrelevant".

Nach der ersten Leitplanung in der Region Schwechat mit elf agrarischen Schwerpunkträumen, 35 erhaltenswerten Landschaftsteilen und 29 regionalen Grünzonen im Ausmaß von mehr als 10.000 Hektar widme man sich nun dem Bezirk Bruck a. d. Leitha. Dort gelte es nun, die für die 104.000 Bewohner der 33 Kommunen die hohe Lebensqualität zu sichern, erklärte Pernkopf. "Die Gemeinden setzen sich zusammen und planen Gewerbe- Wohn- und Grünflächen zur Erholung und zur Nahrungsmitteproduktion gemeinsam", erläuterte er. So würde Partnerschaft statt Konkurrenz gefördert.

Der "Grüne Ring" wurde von den Kommunen positiv aufgenommen, berichtete Wolfsthals Bürgermeister Gerhard Schödinger (ÖVP). "Wir haben ein Gemeinschaftsgefühl erlebt, das wir in dieser Größe nicht erwartet haben", erinnerte er sich. Die Formulierung eines klaren Ziels für die Region sei dabei ein wichtiger Faktor gewesen, fügte Pernkopf hinzu. Vor- und Nachteile müssten fair aufgeteilt werden, betonte auch Knoll.

Nachdem im nahegelegenen Bratislava ein VW-Werk geplant worden war, sei der Baudruck in Wolfsthal groß geworden, berichtete Schödinger. Ein überregionales Konzept sei darum wichtig, da einzelne Gemeinden dem nur wenig entgegensetzen könnten. Ziel sei dabei kein Entwicklungsstopp, sondern eine konzentrierte Kooperation mit den anderen Kommunen.

Das im Oktober verabschiedete Bodenschutzpaket ergänzt laut Pernkopf den "Grünen Ring". Eine gesamtheitliche Planung im Bundesland könne jedoch erst nach der sukzessiven Umsetzung in Proberegionen durchgeführt werden. In Niederösterreich gebe es noch die Möglichkeit, viele Grünräume zu schützen. "Wir sind vor ein paar Jahren nah daran gewesen, dass das verloren geht", blickte Knoll zurück.