Positive Reaktionen auf Orcels Ernennung zum neuen UniCredit-Chef

Verwaltungsratspräsident Padoan: "Banker von internationalem Profil"

Die Spitzenmanager und Großaktionäre der italienischen Bank-Austria-Mutter UniCredit begrüßen die Ernennung des römischen Bankers Andrea Orcel zum neuen Chef des Mailänder Geldhauses. Am 15. April werden die Aktionäre über die Erneuerung des Verwaltungsrats abstimmen. Anschließend will das Gremium die Ernennung des früheren obersten UBS-Investmentbanker Orcel bestätigen.

"Orcel ist ein Banker mit internationalem Profil, der im Ausland Respekt genießt", lobte der designierte UniCredit-Verwaltungsratspräsident Pier Carlo Padoan die Ernennung Orcels. Dieser wurde unter mehreren namhaften Kandidaten wegen seiner Erfahrung und seiner "außerordentlichen strategischen Visionsfähigkeit" gewählt, sagte Padoan laut Medienangaben. Diese Visionen seien notwendig, um UniCredit in die Zukunft zu steuern.

Der 57-jährige Orcel hatte es auf die Shortlist der aussichtsreichsten Kandidaten für den UniCredit-Chefposten geschafft, deren Profile vom Headhunter "Spencer&Stuart" geprüft wurden. Er behauptete sich gegen Schwergewichte wie den früheren CEO der Deutschen Bank in Italien, Flavio Valeri, sowie den Generaldirektor der halbstaatlichen italienischen Schiffswerft Fincantieri, Fabio Gallia.

"Orcel ist ein Banker, der Talent mit technologischen Fähigkeiten verbindet", kommentierte der scheidende Verwaltungsratspräsident Cesare Bisoni Orcels Ernennung zum CEO. Zufrieden zeigten sich auch die italienischen Aktionäre der Bank-Austria-Mutter.

Mit Spannung wird erwartet, welchen Kurs UniCredit mit Orcel am Steuerruder einschlagen wird. Wegen seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Investment Banking und Fusionen, werden Übernahmen nicht ausgeschlossen. Bei der UniCredit stehen weitreichende Entscheidungen an: Die italienische Regierung drängt das Institut, die verstaatlichte Krisenbank Monte dei Paschi (MPS) zu übernehmen. Der bisherige UniCredit-Chef Jean-Pierre Mustier hatte diese und auch andere Fusionen strikt abgelehnt. Mit Orcel an der Spitze könnte UniCredit einen anderen Weg einschlagen und der MPS-Übernahme zustimmen.