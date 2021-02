Post-Brexit-Abkommen: EU-Kommission für längere vorläufige Anwendung

Brüssel braucht mehr Zeit für Übersetzungen - Londons Brexit-Beauftragter Frost fordert "anderen Geist" in Brüssel - Angesichts jüngster Spannungen zwischen London und Brüssel

Die Europäische Kommission hat den EU-Mitgliedstaaten eine Verlängerung der vorläufigen Anwendung des Post-Brexit-Abkommens bis Ende April vorgeschlagen. Die EU benötige "mehr Zeit für die Übersetzung der Dokumente" in all ihre Amtssprachen, sagte eine Kommissionssprecherin am Dienstag.

Die vorläufige Anwendung des Ende 2020 mit Großbritannien erzielten Abkommens hatte am 1. Jänner begonnen. Eigentlich sollte sie Ende Februar enden, in der Zwischenzeit sollte das EU-Parlament das Abkommen prüfen und ratifizieren.

Nach Angaben aus EU-Kreisen beschloss die Kommission am Dienstag einen Vorschlag zur Verlängerung, der den Mitgliedstaaten übermittelt wurde. Nach deren Zustimmung gehe der Vorschlag an den neu geschaffenen EU-UK-Partnerschaftsrats, der nun für das Abkommen zuständig ist.

Die EU-Abgeordneten hatten Mitte Jänner mit der Prüfung des 1250 Seiten starken Vertrags begonnen. Der britische Brexit-Unterhändler David Frost bestätigte am Dienstag, dass London über den Vorschlag einer verlängerten Frist informiert worden sei.

Auf das Post-Brexit-Abkommen hatten sich beide Seiten am 24. Dezember nach langem Ringen verständigt. Für einen regulären Ratifizierungsprozess reichte die Zeit bis zum Jahresende nicht mehr aus. Daher sollten die vereinbarten Regeln zunächst bis zum 28. Februar übergangsweise angewandt werden.

Der britische Brexit-Beauftragte David Frost rief angesichts jüngster Spannungen zwischen London und Brüssel zu einem "anderen Geist" bei der EU-Kommission auf. Großbritannien wünsche sich für die Zukunft freundliche Kooperation auf Augenhöhe. "Ich glaube aber, das war nicht wirklich die Erfahrung der vergangenen paar Wochen, wenn wir ehrlich sind", sagte Frost am Dienstag bei einer Sitzung des Europa-Ausschusses im britischen Oberhaus.

Als Beispiele nannte Frost die Erwägungen in der EU-Kommission, zur Überwachung von Impfstoffexporten an der irisch-nordirischen Grenze eine Notfallklausel im Brexit-Abkommen auszulösen. Auch von europäischen Politikern wie dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron gesäte Zweifel an dem von der Universität Oxford entwickelten Astrazeneca-Impfstoff hätten zu den Problemen beigetragen, so Frost. Ebenfalls als unerfreulich wird in London empfunden, dass viele Muscheln aus britischen Gewässern nicht mehr in die EU eingeführt werden dürfen.

Um Fragen im Zusammenhang mit dem sogenannten Nordirland-Protokoll zu lösen, will EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic am Donnerstag zu Gesprächen mit dem britischen Staatsminister Michael Gove nach London reisen. Gove zeigte sich bei der Ausschusssitzung am Dienstag zuversichtlich. Die Beziehungen zwischen London und Brüssel seien wie eine Reise im Flugzeug, so Gove. Beim Abheben gebe es ein erhöhtes Maß an Turbulenzen. "Aber schließlich erreicht man die Reiseflughöhe und die Besatzung sagt einem, dass man die Sicherheitsgurte ablegen und einen Gin-Tonic und ein paar Erdnüsse genießen kann."