Post-Hardcore mit Tiefgang: Keine "Zweifel" bei Sperling - Popnews

Sleaford Mods spucken Gift und Galle - Ektomorf sind bei Napalm Records untergekommen - Casper Clausen lässt sich von Intuition leiten - shame verpacken Stille in kräftigen Postpunk

Da werden die richtigen Kästchen abgehakt: Auf ihrem Debüt "Zweifel" (VÖ: 22. Jänner) bietet die deutsche Combo Sperling energiegeladene Post-Hardcore-Sounds, ziemlich nachdenkliche Raptexte und dank des Cellos im Instrumentarium auch eine gehörige Portion Melancholie und Tiefgang. Das Quintett bedient sich klarerweise bei Kollegen wie Heisskalt, Casper oder La Dispute, versteht es aber, diese Einflüsse mit einem eigenen Dreh zu versehen. Vor allem laden die Tracks zum genauen Hinhören ein, wenn etwa in "Stille" das grassierende Besserwissertum an den Pranger gestellt wird ("Es tut so gut, gegen irgendwas zu sein") oder ein "Baumhaus" zum Philosophieren über den persönlichen Lebensentwurf lädt.

2020 brachte ja reichlich Gelegenheit, sich zu beschweren. Jason Williamson muss man diesbezüglich allerdings nicht eigens motivieren: Gemeinsam mit Kollege und Soundtüftler Andrew Fearn liefert er seit zehn Jahren als Sleaford Mods ebenso wütende wie minimalistische Musik, die es in sich hat. Dass auf dem neuen, am Freitag erscheinenden Album "Spare Ribs" der Engländer die Coronakrise ebenso wie das Brexit-Chaos Platz findet, verwundert nicht. Über Fearns intensiv polternde Klangskizzen spuckt Williamson Gift und Galle, beschwert sich über Musikerkollegen ebenso wie heuchlerische Politiker. Das macht unvermindert Spaß und wird diesmal sogar von drei Gästen (Amy Taylor, Lisa McKenzie und Billy Nomates sind am Mikrofon mit von der Partie) veredelt.

Ein neues Zuhause hat die ungarische Metalband Ektomorf beim österreichischen Label Napalm Records gefunden. Und der Einstand ist mit "Reborn" (VÖ: 22. Jänner) durchaus geglückt, versteht es Sänger und Kreativkopf Zoltan Farkas doch auch 26 Jahre nach dem Debüt, seiner Deutung von Thrash Metal kurzweilige Momente abzugewinnen. Allen voran überzeugen die acht Tracks durch einen unbändigen Zug nach vorne, was nicht zuletzt dem konsequent durchgezogenen Groove zu verdanken ist. So klassisch das in leuchtendem Rot gehaltene Teufel-Artwork daherkommt, so traditionell ist das Songwriting von Ektomorf. Abnehmer dafür finden sich sicherlich immer.

Mit viel Erfahrung einen neuen Anfang finden: Das hat der dänische Musiker Casper Clausen mit seinem ersten Soloalbum "Better Way" gewagt. Obwohl der umtriebige Künstler mit seiner Band Efterklang große Erfolge feierte und vor einigen Jahren zudem das Projekt Liima startete, sei dieses Werk nun "mein erstes Album, auch wenn ich seit meiner Teenagerzeit in Bands bin", wird Clausen von seinem Label zitiert. Entstanden in Lissabon, habe er sich für die acht Stücke gänzlich von seiner Intuition leiten lassen. Das Ergebnis ist eine bunte Rundreise durch elektronische Klänge, atmosphärische Zwischenspiele und große Melodiebögen. Vor allem aber spürt man Clausens Lust am Experiment zu jeder Sekunde, wiewohl nicht alles beim ersten Hören hängen bleibt oder nachvollziehbar scheint. Der bessere Weg, er braucht eben Aufmerksamkeit und Zeit, um sich vor dem Hörer auszubreiten.

Ein Faible für die Habsburger offenbart die heimische Symphonic-Metalband Dragony auf ihrem neuen Longplayer "Viribus Unitis". Eingeleitet vom "Donauwalzer", pflügt das Sextett in der Folge durch eine Neudeutung des Schicksals von Kaiser Franz Joseph, Kaiserin Sisi und Kronprinz Rudolf, inklusive Zombies und Cyberpunks. Was ziemlich schräg klingt, macht in der Ausführung ziemlich viel Spaß, wobei man schon eine Schwäche für Pathos und Kitsch mitbringen sollte. Und als Bonus gibt es noch eine Metalversion von Rainhard Fendrichs "Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen".

Mit Postpunk durch die Identitätskrise: Die britische Band shame hat vor drei Jahren für ihr Debüt "Songs of Praise" viel Zuspruch erhalten. Seitdem war die Gruppe viel unterwegs, bis Corona das Tourleben in die Schranken gewiesen hat. Was diese Vollbremsung mit den jungen Musikern gemacht hat, davon erzählt das neue Album "Drunk Tank Pink". "Wenn all die Musik plötzlich aufhört, ist da nur Stille", so Sänger Charlie Steen. "Und von dieser Stille handeln viele der Songs." Aber keine Sorge, ihren zappeligen Gestus hat die Band nicht aufgegeben. Stattdessen sind Nummern wie "Born in Lutton" oder der prächtige Opener "Alphabet" einfach eine Spur zugespitzter und direkter ausgefallen. shame sind jedenfalls ein weiteres Beispiel für eine Band, der man die Sehnsucht nach dem Livespielen nur zu gut anhört.

