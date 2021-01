Post - Raiffeisen Research stuft von "Hold" auf "Buy" hoch

Kursziel von 33,00 auf 38,00 Euro angehoben

Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen Post AG von "Hold" auf "Buy" nach oben revidiert. Das Kursziel erhöhte Analyst Bernd Maurer von bisher 33,00 auf nunmehr 38,00 Euro.

Die Post hat vergangenen Freitag für 2020 ein vorläufiges EBIT von rund 160 Mio. Euro berichtet und übertraf folglich damit die Raiffeisen-Schätzung von 133 Mio. Euro und die Konsensus-Prognose von 135 Mio. Euro um knapp 20 Prozent. Unter Berücksichtigung der besser als erwarteten Umsatzentwicklung und des höheren Leverage erhöhen die Raiffeisen-Experten ihre Schätzungen für das Betriebsergebnis um rund 10 Prozent.

Am Dienstag zu Mittag notierten die Post-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,41 Prozent bei 33,95 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Research

