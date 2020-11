Post - RCB senkt Kursziel leicht von 33,50 auf 33,00 Euro

Lockdown-Effekte und höhere Anlaufkosten aus Bankgeschäft berücksichtigt - Anlageempfehlung "Neutral" bestätigt

Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hat ihr Kursziel für die Aktien der Österreichischen Post AG leicht von 33,50 auf 33,00 Euro nach unten revidiert. Die Anlageempfehlung "Neutral" bestätigte RCB-Analyst Bernd Maurer dagegen in seiner jüngsten Studie.

Das dritte Geschäftsquartal 2020 sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, führt Maurer aus. Allerdings habe er aufgrund des zweiten Lockdowns in Österreich und höherer Anlaufkosten im Bankgeschäft seine Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr angepasst.

Die Post sei zwar gegenüber dem wirtschaftlichen Umfeld widerstandsfähiger als Unternehmen in anderen Branchen, heißt es weiter. Allerdings dürfte das Brief-Geschäft durchaus unter dem Lockdown leiden. Das Paket-Geschäft profitiere dagegen von der Situation - was aber aufgrund der niedrigen Margen das schwächere Brief-Geschäft nicht vollständig kompensieren könne. Die RCB-Dividendenschätzung für 2020 liegt bei 1,50 Euro pro Aktie.

Zum Vergleich: Am Mittwochnachmittag wurden die Post-Aktien an der Wiener Börse zuletzt mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 28,30 Euro gehandelt.

