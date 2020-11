Präsident des Regionalparlaments Kalabriens unter Hausarrest gestellt

Wegen Verbindungen zur 'Ndrangheta

Der Präsident des Parlaments der süditalienischen Region Kalabrien, Domenico Tallini, ist im Rahmen einer Untersuchung über Verstrickungen zwischen Mafia und Politik unter Hausarrest gestellt worden. Dem Politiker der rechtskonservativen Forza Italia werden Handel mit Wählerstimmen und Verstrickungen in einen einflussreichen Clan der 'Ndrangheta, der kalabresischen Mafia, vorgeworfen.

Ermittelt wird gegen weitere 18 Personen, denen unter anderem Waffenbesitz, Erpressung, Hehlerei und Gewalt gegen die Sicherheitskräfte vorgeworfen wird, wie die Justizbehörden am Donnerstag mitteilten. Die Ermittlungen führt der bekannte kalabresische Anti-Mafia-Staatsanwalt Nicola Gratteri.

Kalabrien ist zurzeit mit akuten Problemen wegen der Coronavirus-Epidemie konfrontiert. Das regionale Gesundheitssystem droht unter der Last der vielen Corona-Patienten zusammenzubrechen. Die italienische Hilfsorganisation Emergency, die seit 25 Jahren Opfer von Kriegen und Verfolgung medizinisch versorgt, ist am Dienstag von der Regierung in Rom beauftragt worden, dem wegen der Epidemie unter Druck geratenen Gesundheitswesen in Kalabrien unter die Arme zu greifen. Die Hilfsorganisation soll Feldkrankenhäuser zur Unterstützung der Spitäler organisieren.