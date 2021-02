Präsident Tebboune nach Algerien zurückgekehrt

75-Jähriger wurde in Deutschland medizinisch behandelt

Nach seiner medizinischen Behandlung in Deutschland ist der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune am Freitag in sein Heimatland zurückgekehrt. Das aus Berlin kommende Flugzeug mit dem 75-jährigen Staatschef an Bord landete gegen 17.00 Uhr am Militärflughafen Boufarik, wie die Flughafenbehörden mitteilten.

Tebboune war nach einer Corona-Infektion seit Ende Oktober zwei Monate lang in Deutschland behandelt worden. Ende Dezember kehrte er in seine Heimat zurück und setzte dort am 1. Jänner die neue Verfassung des nordafrikanischen Land in Kraft.

Am 10. Jänner kehrte er wieder nach Deutschland zurück, um sich wegen "Komplikationen" am rechten Fuß einer Operation zu unterziehen. Am Tag vor seiner Abreise telefonierte Tebboune mit dem deutschen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und bedankte sich für die medizinische Behandlung in Deutschland.