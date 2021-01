Präsidentenwahl in Uganda - Langzeit-Staatschef gegen Popstar

Präsident Yoweri Museveni will sich weitere Amtszeit sichern - Konkurrent Bobi Wine gilt als Hoffnungsträger der jungen Generation

In Uganda wird am Donnerstag ein neuer Präsident und ein Parlament gewählt. Staatschef Yoweri Museveni, der seit 35 Jahren an der Macht ist, will sich eine weitere Amtszeit sichern. Chancenreichster Konkurrent ist Bobi Wine. Der Popstar und Abgeordnete, der mit bürgerlichem Namen Robert Kyagulany heißt, steht für Veränderung und gilt als Hoffnungsträger der jungen Generation.

Es werden aber Wahlmanipulationen befürchtet. Insgesamt treten elf Kandidaten für das höchste Amt im Land an.

Die Ergebnisse werden innerhalb von zwei Tagen erwartet. Sollte kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, wird es eine Stichwahl geben. Der heute über 70-jährige Museveni war einst Freiheitskämpfer und sorgte als Präsident für Stabilität und Verbesserungen in der Infra- und Wirtschaftsstruktur. Wegen Korruption und Ineffizienz der Verwaltung erlebte das 44-Millionen-Land aber nicht jenen Fortschritt, den sich vor allem die jungen Menschen in dem 44-Millionen-Einwohner-Land wünschen.

In den 1980er Jahren hatte Museveni mit Mitstreitern in Unterolberndorf in der Gemeinde Kreuttal im Weinviertel den damaligen Umsturz in dem ostafrikanischen Land geplant. Auf dem dort beschlossenen "Unterolberndorfer Manifest" beruht seither die Verfassung Ugandas. Seit 1992 ist das Land, das zu den am wenigsten entwickelten Ländern weltweit zählt, ein Schwerpunktland der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (Austrian Development Agency/ADA).