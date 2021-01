Präsidentschaftswahlen - Portugals Rechtspopulisten im Aufschwung

Rechtspopulisten könnten zweiten Platz als ersten politischen Erfolg feiern (Von Manuel Meyer/APA)

Am Sonntag finden in Portugal Präsidentschaftswahlen statt. Sieben Kandidaten stehen zur Wahl. Klarer Favorit ist der konservative Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa. Mit 60 Prozent der Stimmen dürfte er wiedergewählt werden. Es gibt aber auch schon einen zweiten Gewinner, sollten sich die jüngsten Wahlumfragen am Sonntag wirklich als richtig herausstellen - den Rechtspopulisten André Ventura.

Der Kandidat der rechtspopulistischen Chega-Partei liefert sich derzeit mit der Sozialistin Ana Gomes ein enges Kopf-an-Kopf Rennen. Beide Kandidaten können auf zehn bis zwölf Prozent der Stimmen hoffen. Für den 37-jährigen Universitätsprofessor und Vorsitzenden der Chega-Partei ist bereits das ein Erfolg.

Rechtspopulisten fristeten in Portugal bisher ein Schattendasein. Bei den vergangenen Parlamentswahlen 2019 wurde mit Ventura nur ein einziger Rechtspopulist gewählt. Es war auch das erste Mal, dass es überhaupt ein Vertreter einer rechtsextremen Partei ins Parlament schaffte. Nur 68.000 der 10,8 Millionen Wahlberechtigten stimmten für ihn. Doch das reichte im portugiesischen Wahlsystem für einen Sitz im Parlament.

"Sollte Ventura bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag also tatsächlich auf dem zweiten Platz landen, wäre es nicht nur der erste große politische Erfolg der Rechtspopulisten in Portugal auf landesweiter Ebene. Portugal würde fortan auch aufhören, die letzte Bastion gegen den europaweiten Rechtsruck zu sein", stellt Fernando Ampudia de Haro im Gespräch mit der APA klar. Der Politikexperte von der Lissaboner Europa-Universität ist sich sicher, dass die Rechtspopulisten einen hypothetischen zweiten Platz ihren Wähler auf jeden Fall als "moralischen Sieg, süße Niederlage oder Ansporn" verkaufen werden.

Ohne Massenkundgebungen, Straßenfesten, Händeschütteln und Selfies wird den Präsidentschaftskandidaten der Wahlkampf im Zuge der Corona-Pandemie nicht leicht gemacht. Doch Ventura nutzt jede Gelegenheit, mit provokanten und extremen Kommentaren zu punkten, zu polemisieren - oder zumindest Aufmerksamkeit zu erregen. Ganz nach dem Motto des Parteinamens "Chega" ("Es reicht"). Eine Debatte über eine Flüchtlingsproblematik gibt es in Portugal nicht wirklich. Dennoch wettert der redegewandte Jurist ähnlich wie andere europäische Rechtspopulisten gegen eine liberale Migrations- und Flüchtlingspolitik und warnt vor einer angeblichen muslimischen Überfremdung Europas.

Er stellt sich auch gerne als "Law and Order"-Politiker dar, obwohl Portugal keineswegs an größeren Kriminalitätsproblemen leidet. "Ich werde nicht der Präsident von denen sein, die Verbrechen begehen, die dem Staat zur Last fallen, die nie arbeiten oder Steuern bezahlen. Und auch nicht von den Minderheiten, die denken, über dem Gesetz zu stehen. Ich werde der Präsident der Anderen sein, der großen schweigenden Mehrheit", sagt André Ventura immer wieder gebetsmühlenartig auf fast allen Wahlevents.

Dennoch hat er beim Schwerpunkt seiner Kampagne, der politischen Korruption, ins Schwarze getroffen. Ein sensibles Thema: In den vergangenen Jahren verurteilte die portugiesische Justiz zahlreiche hochkarätige Politiker wegen Korruption, Geldwäsche und Freunderlwirtschaft. Auch viele Unternehmergrößen befinden sich im Fadenkreuz der Justiz. Der ehemalige sozialistische Premierminister José Sócrates wurde bereits im November 2014 wegen Korruptionsverdacht festgenommen. Doch bisher kam es immer noch nicht zur Anklage, was in großen Teilen der Bevölkerung zu Argwohn führt.

Davon will André Ventura jetzt profitieren. Zumal viele Menschen durch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie immer sensibler für klassische Angriffsthemen der Rechtspopulisten werden. Gerade im Reiseland Portugal, das stark unter den Reisebeschränkungen und damit einbrechenden Urlauberzahlen leidet, klettert die Zahl der Arbeitslosen stetig nach oben. Die Strategie der Rechtspopulisten geht nun auch in Portugal auf: Würden heute Parlamentswahlen stattfinden, könnte die Chega-Partei laut jüngsten Umfragen auf sieben bis acht Prozent der Stimmen kommen und könnte damit wie Vox in Spanien zur drittstärksten Kraft hinter den regierenden Sozialisten und der konservativen Oppositionspartei PSD von Marcelo Rebelo de Sousa aufsteigen.

Bleibt abzuwarten, ob Ventura es nun schafft, eine größere, sich von den Volksparteien vernachlässigte Wählermasse über längere Zeit anzusprechen. Die nächsten Parlamentswahlen finden erst 2023 in Portugal wieder statt.