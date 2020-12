"Presse": Deutsche Diplomatin Schmid wird neue OSZE-Generalsekretärin

Formeller Beschluss bei morgiger Ministerratssitzung

Nach fast einem halben Jahr ohne Führung hat sich die in Wien ansässige Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) offenbar auf ein neues Personalpaket geeinigt. Wie die Tageszeitung "Presse" am Mittwoch (Online) unter Berufung auf Diplomaten berichtete, wird die deutsche Top-Diplomatin Helga Schmid neue Generalsekretärin. Formell sollen die Änderungen im Rahmen eines virtuellen OSZE-Ministerrates am Donnerstag beschlossen werden.

Eine offizielle Bestätigung gab es daher am Mittwoch vonseiten der OSZE noch nicht. Der Sprecher des derzeitigen albanischen OSZE-Vorsitzes Andris Stastoli bestätigte der APA aber, dass der Ständige Rat der OSZE in Wien am Dienstag beschlossen habe, die Entscheidung über die Besetzung der vier vakanten Spitzenposten der Organisation an den am Donnerstag und Freitag virtuell tagenden Ministerrat weiterzureichen. Dies geschieht üblicherweise erst, wenn es eine Einigung zwischen den Mitgliedstaaten gibt.

Schmid wurde bereits als Favoritin für den Posten gehandelt. Die seit 2016 amtierende Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes wäre die erste Frau in diesem Amt. Die deutsche Diplomatin, die auch in Wien studiert hat, war maßgeblich an der Aushandlung des 2015 in Wien geschlossenen Atomabkommens mit dem Iran beteiligt.

Die Verlängerung des bis Juli amtierenden Schweizers Thomas Greminger sowie drei weiterer OSZE-Spitzenpositionen war im Sommer am Widerstand einzelner Teilnehmerstaaten gescheitert.

Wie die "Presse" weiter berichtete, soll die Portugiesin Teresa Ribeiro, derzeit Staatssekretärin im Außenministerium, OSZE-Medienbeauftragte werden. Der Italiener Matteo Mecacci, ehemaliger Parlamentsabgeordneter und derzeit Präsident der NGO "International Campaign for Tibet", ist demnach als Direktor des Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) in Warschau vorgesehen. Der ehemalige kasachische Außenminister und derzeitige kasachische Botschafter in Schweden, Kairat Abdrakhmanov, soll Hoher Kommissar für Nationale Minderheiten werden.

Die OSZE mit Sitz in Wien hat 57 Mitgliedsländer aus Europa, Nordamerika und Asien. Sie ist damit die weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation. Mithilfe ihrer Institutionen, ihrer Fachreferate und ihres Netzes an Feldoperationen befasst sich die OSZE mit Themen wie etwa Rüstungskontrolle, Terrorismus, verantwortungsvolle Regierungsführung, Energiesicherheit, Menschenhandel, Demokratisierung, Medienfreiheit und nationale Minderheiten. Sie führt Wahlbeobachtungen durch, hat Friedenssicherungs- bzw. Konfliktpräventionsmissionen in Bosnien-Herzegowina, Molau und Skopje und beobachtet den Konflikt in der Ostukraine.