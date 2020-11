Pressestimmen zu Anti-Terrorkampf nach Anschlag in Wien

Süddeutsche: Bekenntnisse reichen nicht - FAZ: Schulterschluss zwischen Macron und Kurz markiert Wende - NZZ: Versäumnisse und Pannen werfen Frage nach politischen Verantwortlichkeiten auf

Der Terroranschlag vergangene Woche in Wien und der darauffolgende Anti-Terrorgipfel mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag in Paris war am Mittwoch Inhalt internationale Pressekommentare:

"Süddeutsche Zeitung" (München):

"Im Kampf gegen den islamistischen Terror hat es schon viele Lippenbekenntnisse gegeben. Natürlich stehe man zusammen, kämpfe gemeinsam, helfe sich - seit Beginn der Terroranschläge in Europa wurde das oft beteuert. Und doch sind Gefühle wie Ohnmacht und Wut nach einem Anschlag nur selten zum gemeinsamen Schmerz verschmolzen. Daher muss aus der Schaltkonferenz vom Dienstag, an der neben der EU-Spitze auch Kanzlerin Angela Merkel, ihr österreichischer Kollege Sebastian Kurz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teilnahmen, mehr erwachsen als große Worte. Im Innern stark wird ein gemeinsames Europa nur, wenn es nicht nur eine Festung sein will, sondern auch seine Werte einer liberalen, demokratischen, weltoffenen Gemeinschaft verteidigt.

Sicher, es braucht schnellere Absprachen zwischen den Geheimdiensten der Mitgliedsstaaten. Und ja, die Sicherheitsbehörden sollen nicht hinterherhecheln, wenn potenzielle Attentäter modernste Verschlüsselungstechniken nutzen. Aber Europa muss auch klären, wie es mit Millionen Muslimen umgeht, die keinem politischen Islam anhängen, sondern in Österreich, Frankreich, Deutschland gleichberechtigt dazugehören möchten. Sie können natürliche Verbündete im Kampf gegen den Terror sein. Wenn man sie als Teil Europas annimmt."

"Frankfurter Allgemeine Zeitung":

"Macron und Kurz wollen beim nächsten EU-Gipfel im Dezember eine Neugestaltung des Schengen-Raums vorschlagen. Das Duo prescht mit der Forderung voran, Hassprediger und andere islamistische Gefährder konsequent in ihre Herkunftsländer auszuweisen. Zudem soll die europäische Zusammenarbeit von Polizei, Geheimdiensten und Justiz deutlich verbessert werden. Geplant sei auch die Gründung eines "Europäischen Instituts für die Ausbildung von Imamen", um die Prediger vom Einfluss ihrer Herkunftsländer zu lösen. "Wir konnten viel über die islamistische Gefahr sprechen, die viel zu lange verharmlost wurde", sagte Kurz. Der Schulterschluss zwischen Macron und Kurz markiert eine Wende im bisher schwierigen Verhältnis der beiden jungen Staatsmänner."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Eine Woche nach dem islamistischen Anschlag in Wien stellt sich nicht nur die Frage, wie sich ein junger Wiener derart radikalisieren konnte. Die Behörden müssen sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie den Anschlag trotz Warnsignalen nicht verhindern konnten. Denn der 20-jährige Attentäter Kujtim F. war Polizei, Justiz und Geheimdienst seit Jahren als islamistischer Gefährder bekannt.(...)

Seine Bewährungshelfer bemühten sich, den jungen Mann bei der Reintegration zu unterstützen. Ihnen fiel zwar auf, dass er wieder den Anschluss an die islamistische Szene suchte und sich einen Bart stehen liess, doch zeigte er sich sonst kooperationswillig und schien geläutert. Allerdings teilte der österreichische Inlandsgeheimdienst den Betreuern nicht mit, dass Kujtim F. im Juli in die Slowakei reiste, um Munition für ein Gewehr zu kaufen, und dass er sich mit Islamisten aus Deutschland und der Schweiz traf. Diese Versäumnisse sowie Pannen bei der Überwachung des Täters werfen heute die Frage nach den politischen Verantwortlichkeiten auf."

"La Repubblica":

"Europa fordert den fundamentalistischen Terror nach der Anschlagswelle in Frankreich und Österreich heraus. Paris, Wien und Berlin sind fest entschlossen, die Ideologie zu bekämpfen, die den islamischen Terrorismus nährt. Sie steuern auf ein Paket mit neuen Maßnahmen, einen 'European Act', zu, mit dem die Zusammenarbeit unter Polizeisystemen gestärkt werden soll. Umstritten ist vor allem die erwogene Möglichkeit, WhatsApp, Signal und Telegram gezielt zu kontrollieren".

"Frankfurter Rundschau":

"Eine andere Erkenntnis gehört stattdessen ins Zentrum der Auseinandersetzung mit islamistischem Extremismus: Musliminnen und Muslime sind gleich in mehrfacher und herausragender Weise die Opfer der Gewalttäter, die sich fälschlicherweise auf die gleiche Religion berufen. Kaum registriert wurde zum Beispiel, dass eines der vier Todesopfer von Wien ein junger Österreicher mit albanischen Wurzeln war, dessen Familie aus Nordmazedonien stammte - genau wie der Attentäter selbst. Der Täter allerdings und seine Radikalisierung waren in aller Munde. Die Regierung Kurz und die Behörden demonstrieren Härte, eine Razzia bei mutmaßlichen Islamisten jagt die andere - aber die Ursachenforschung, was den österreichischen Extremisten im Lauf seines Lebens ins Abseits gedrängt hat, fehlt. Und die Konsequenzen daraus erst recht."