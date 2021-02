Pressestimmen zu den transatlantischen Beziehungen

"Frankfurter Rundschau": Europäer müssen bei Biden-Tempo mithalten

Zu den Beziehungen zwischen den USA und Europa schreiben deutsche Zeitungen am Samstag:

"Süddeutsche Zeitung":

"Die USA, Deutschland, der Westen – sie sind auf diese neue Welt nicht vorbereitet. Die Sprachlosigkeit der vergangenen vier Jahre hat zu einer Planlosigkeit geführt. Die USA und Deutschland als europäische Ankernation werden das Defizit nicht so schnell ausgleichen können. Dabei zählt jeder Tag. Trump war nur das Präludium zu einer neuen Weltordnung. Der Hauptteil wird jetzt erst komponiert."

"Frankfurter Rundschau":

"Die Biden-Administration legt ein hohes Tempo vor, damit Probleme gelöst und nicht wie unter Donald Trump verschlimmert werden. So hat US-Präsident Biden die USA wieder ins Klimaabkommen geführt, die Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran vorbereitet und beim G7-Gipfel angekündigt, ärmere Länder bei Corona-Impfungen unterstützen zu wollen. Das hilft auch dabei, die transatlantischen Beziehungen zu verbessern. Dabei kann er beim Atomabkommen mit dem Iran innenpolitisch nicht punkten. Teheran ist durch die Attacken von Donald Trump in den Augen von US-Amerikanerinnen und -Amerikanern ein Schurkenstaat. Außenpolitisch sieht das anders aus. Schließlich haben sich vor allem EU-Staaten dafür eingesetzt, das Atomabkommen zu erhalten. Doch Biden verteilt keine Geschenke. Er will die Europäer an seine Seite bringen, um China besser unter Druck setzen zu können, damit es Handelsregeln und Menschenrechte achtet. Die Europäer sollten sich nicht nur über Washingtons Wende freuen, sondern sollten das Tempo mithalten und die Themen mitgestalten."

"Stuttgarter Zeitung":

"Die Europäer dürfen sich nicht der Illusion hingeben, dass Joe Biden die transatlantischen Interessenunterschiede aufhebt. Das Bemühen ist da, ohne ständige Sanktionsdrohungen über diese Zielkonflikte zu sprechen. Die Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben und stärkerem Militärengagement insbesondere Deutschlands aber bleibt genauso auf dem Tisch wie die Kritik an der deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2 und der Wunsch nach handelspolitischen Zugeständnissen oder härterem europäischem Vorgehen gegenüber dem geopolitischen Rivalen China. Diese US-Politik existiert hinter einem freundlicheren Gesicht fort."