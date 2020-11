Pressestimmen zu künftigem Kabinett des gewählen US-Präsidenten Biden

"NZZ": Keine Parteipolitiker, sondern Staatsdiener - "De Standaard" zu Antony Blinken: Eine gute Nachricht für Europa

Die "Neue Zürcher Zeitung" kommentiert am Dienstag die ersten Personalentscheidungen des künftigen US-Präsidenten Joe Biden für sein Kabinett:

"Sie alle sind nicht primär Parteipolitiker, sondern Staatsdiener im besten Sinne – Persönlichkeiten, die ihre Dossiers kennen und mit der Rückendeckung des Präsidenten vom ersten Tag an glaubwürdig als Vertreter Amerikas auftreten können. Dass ein riesiger Erfahrungsschatz keine Garantie für Erfolg bedeutet, ist eine Binsenwahrheit. Nicht selten besteht in solchen Konstellationen die Gefahr von Einheitsdenken und der Verzettelung in vertrauten bürokratischen Prozessen. Aber die Genannten haben den Vorzug, dass sie bereits früher eng zusammengearbeitet haben. (...)

Biden dürfte sich noch einen anderen Vorteil ausgemalt haben: (Antony) Blinken und (Michèle) Flournoy haben ein moderates politisches Profil; sie werden vom Senat problemlos bestätigt werden, obwohl dort wohl auch künftig die Republikaner den Ton angeben werden. Dies wird es dem neuen Präsidenten erleichtern, ohne Verzögerung seine außenpolitische Wende in die Tat umzusetzen."

"Wall Street Journal" (New York):

"Joe Biden verschwendet keine Zeit mit der Auswahl seines Regierungsteams. Die ersten Entscheidungen für Posten im Bereich der nationalen Sicherheit, die er am Montag ankündigte, sind mit Veteranen der Obama-Regierung verbunden. Das bedeutet, dass sie wissen werden, wie man eine Regierung führt - obwohl wir hoffen, dass er mehr plant als eine Wiederherstellung des Status quo vor Donald Trump.

Mr. Bidens Wahl von Antony Blinken als Außenminister und Jake Sullivan als nationalem Sicherheitsberater wird die führenden Politiker der Welt beruhigen, die vom Bruch durch Mr. Trump beunruhigt sind. (...)

Wenn Michèle Flournoy die Wahl von Herrn Biden als Verteidigungsministerin ist, wie viele erwarten, wird er ein Team haben, das besser bestehen könnte als Mr. Obama gegenüber seinen Gegnern. Eine Ausnahme ist China, wo der ehemalige Vizepräsident und seine Berater ihre Vorstellungen noch nicht in nennenswertem Maße offenbart haben. Es wird ihr größtes Problem sein (...)."

"De Standaard" (Brüssel):

"Für die Europäische Union ist die Entscheidung für Antony Blinken eine gute Nachricht. Er kennt den Kontinent durch und durch. (...) 1993 hatte er seine Karriere in der Europa-Abteilung des US-Außenministeriums begonnen. In den vergangenen Monaten ließ Blinken keinen Zweifel daran bestehen, dass unter einem US-Präsidenten Joe Biden Europa wieder zu einem privilegierten Partner werden soll. "Präsident Tump hat die Europäische Union wie einen Gegner behandelt, während die EU für die USA ein lebenswichtiger Partner sein kann und muss", sagte er im Juli bei einer Debatte im Hudson Institute.

Ähnlich wie Biden ist Blinken ein Verteidiger des Multilateralismus - aus der Überzeugung heraus, dass die USA Herausforderungen wie den Klimawandel ('die absolute Priorität'), die Corona-Pandemie oder die Verbreitung von Atomwaffen nicht allein bewältigen können. Und ebenso wie Biden verteidigt er die Zusammenarbeit mit der EU, um China besser die Stirn bieten zu können."

"Hospodarske noviny" (Prag):

"Blinken wird die Welt zweifellos mit der Botschaft bereisen, dass alle zusammenarbeiten müssen, um die Demokratie wieder attraktiv zu machen. Das gilt auch für die Europäer, die keinen Rat wissen mit den derzeitigen Regierungen in Ungarn und Polen, welche klare Anzeichen eines Autoritarismus zeigen. Die USA werden, wie auch schon beim Druck auf erhöhte Verteidigungsausgaben, nach dem Motto 'Hilf dir selbst, dann wird dir geholfen' handeln. Die neue US-amerikanische Regierung wird die Atmosphäre in der Welt zugunsten der Demokratie verändern, aber wir können sicher sein, dass Antony Blinken niemanden persönlich an der Hand führen wird."