Pressestimmen zu künftigen Beziehungen zwischen den USA und Israel

"De Telegraaf": Konflikt im Nahen Osten wird sich vertiefen - "The Times": Ein Schuss vor den Bug der Biden-Administration - "NZZ": Abkommen ist nur noch eine Frage der Zeit

Internationale Pressekommentare befassen sich am Dienstag mit den künftigen Beziehungen zwischen den USA und Israel sowie dem Besuch des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu in Saudi-Arabien. "De Telegraaf" aus Amsterdam schreibt:

"Die Tatsache, dass Benjamin Netanyahu und Mohammed bin Salman kurz vor Trumps Abgang aus dem Weißen Haus zusammengekommen sind, ist auch ein Signal an seinen Nachfolger Joe Biden: Wir stehen zusammen gegen Teheran. Biden will eine Annäherung an Teheran suchen, steht Mohammed bin Salman sehr kritisch gegenüber, wird aber als pro-israelisch angesehen. So weit wie Trump wird er jedoch nie gehen. Der erkannte Jerusalem als Hauptstadt Israels an und verlegte die amerikanische Botschaft dorthin. Er hielt Hunderte Millionen an Hilfsgeldern für die Palästinenser zurück, präsentierte einen Friedensplan, der vorsieht, dass Israel große Teile des Westjordanlandes annektieren darf, und erkannte die 1967 von Syrien eroberten Golanhöhen als Teil des jüdischen Staates an. Bei all dem zahlen die Palästinenser den Preis.

Biden erbt einen Nahen Osten mit einer neuen Zweiteilung: Israel und die relativ säkularen arabischen Staaten gegen den islamischen Iran, die Türkei und Katar. Ein Konflikt, der sich in den kommenden Jahren weiter vertiefen wird."

"The Times" (London):

"Hoffnungen, wonach Saudi-Arabien bald diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen und damit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain folgen könnte, sind sehr wahrscheinlich unangebracht. Die Saudis bestehen immer noch darauf, dass es einen solchen Durchbruch erst nach einem permanenten Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern geben kann, und das ist derzeit nicht in Sicht.

Allerdings haben der Kronprinz und der israelische Regierungschef eine bedeutende gemeinsame Basis: ein tiefes Misstrauen gegenüber den unheilvollen Ambitionen des Iran in der Region und die Befürchtung, dass mit der künftigen US-Präsidentschaft Joe Bidens gegenüber dem Regime in Teheran eine versöhnlichere Haltung eingenommen wird. Der Zweck des Treffens, das von US-Außenminister Mike Pompeo angeregt wurde, bestand also darin, der Biden-Administration einen Schuss vor den Bug zu verpassen. Sie befürchten, dass Biden darauf drängen wird, dass sich die USA rasch wieder dem in der Ära von Barack Obama ausgehandelten Atomabkommen mit dem Iran anschließen."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Der Kronprinz hat das politische Tagesgeschäft weitgehend übernommen und versucht, in der Außenpolitik neue Akzente zu setzen. Ginge es nach ihm, hätte Riad wohl längst ein Abkommen mit Jerusalem unterzeichnet. Doch ein solcher Schritt wäre riskant. Nicht nur der König, auch die große Mehrheit der Bevölkerung sympathisiert noch immer mit der palästinensischen Sache. Nachdem die Saudis jahrzehntelang auf die Feindschaft mit den Juden eingeschworen worden waren, könnten sie eine Annäherung wohl nur verstehen, wenn Israel dafür schmerzhafte Zugeständnisse machen würde.

Mehr als kleine Annäherungsschritte sind deshalb momentan nicht zu erwarten. Dafür spricht auch, dass saudische Regierungsvertreter am Montag offiziell abstritten, dass es zu einem Treffen zwischen Netanjahu und dem Kronprinzen gekommen sei. Solange König Salman noch Einfluss auf die Politik nimmt, wird es keinen abrupten Kurswechsel geben. Der Kronprinz wird aber weiter versuchen, mit kleinen Gesten und Versuchsballons die Stimmung im Land zu testen und die Saudis auf einen Friedensschluss mit Israel vorzubereiten."