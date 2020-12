Pressestimmen zu Post-Brexit-Verhandlungen der EU mit Großbritannien

"Financial Times": Großbritannien ist die schwächere Partei - "The Guardian": Teilung der Souveränität gehört zu jedem Handelsabkommen

Zu den schwierigen Gesprächen über ein Post-Brexit-Handelsabkommen der EU mit Großbritannien schreiben britische Zeitungen am Freitag:

"Financial Times" (London):

"Ein 'No-Deal' zusätzlich zu einer Pandemie, die einen schrecklichen Tribut an Menschenleben und Existenzgrundlagen gefordert hat, wäre ein Versagen von Staatskunst mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen. Dabei wäre der Schaden für Großbritannien angesichts des hohen Anteils seines Handels mit der EU größer, aber auch die EU-Mitglieder würden geschädigt werden. Jedwede letzte Chance auf eine Einigung wird von der Bereitschaft beider Seiten abhängen, nicht nur Kompromisse einzugehen, sondern sich gegenseitig besser zu verstehen. (...)

Doch Großbritannien ist die schwächere Partei. Wie beim EU-Austrittsabkommen vor einem Jahr wird (Premierminister Boris) Johnson Wege finden müssen, größere Kompromisse einzugehen und ein Abkommen zugleich als Triumph harter Verhandlungsführung zu verkaufen. Wie bei der nordirischen Grenze im letzten Jahr könnte eine Lösung Vereinbarungen beinhalten, die es ihm erlauben, formaljuristisch Souveränität zu beanspruchen, während er tatsächlich vielen Forderungen der EU nachgibt."

"The Guardian" (London):

"Die Fischereiwirtschaft ist nicht so groß, dass ihre Belange ein umfassendes Abkommen verhindern sollten. Es gibt auch keinen zwingenden praktischen oder prinzipiellen Grund, warum ein Streitschlichtungssystem unter Beteiligung des Europäischen Gerichtshofes nicht möglich sein sollte. Am wichtigsten ist aber, dass Großbritannien akzeptiert, dass eine gewisse regulatorische Angleichung an den EU-Binnenmarkt, mit der gleiche Wettbewerbsbedingungen gewährleistet werden sollen, überwiegend in seinem eigenen wirtschaftlichen Interesse liegt.

Letzteres ist nun der große Stolperstein. Boris Johnson und seine Partei legen dabei eine künstliche Naivität an den Tag. Sie verbrämen das Thema mit der angeblich unantastbaren Souveränität Großbritanniens. Damit weigern sie sich zu akzeptieren, dass eine vorurteilsfreie Teilung der Souveränität zu jedem Handelsabkommen gehört, das Großbritannien oder irgendeine andere Nation jemals abschließen wird, und eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren internationalen Beziehungen ist."