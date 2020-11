Pressestimmen zum Abgang des britischen Regierungsberaters Cummings

"The Guardian": Cummings geht, der Schaden bleibt - "De Standaard": Die Verlobte als Chefberaterin

Internationale Pressekommentare befassen sich am Samstag mit dem Abgang des einflussreichen britischen Regierungsberaters Dominic Cummings. Der britische "Guardian" schreibt:

"Boris Johnson hätte seinen Chefberater Dominic Cummings schon vor Monaten zum Rücktritt auffordern sollen, als dieser gegen den ersten Coronavirus-Lockdown verstieß und danach keinerlei Bedauern zeigte. Vielleicht dachte Johnson, er sei auf den Verbündeten und Architekten seines Wahlsiegs angewiesen, um einen harten Brexit durchsetzen zu können. Aber der Schaden war angerichtet. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Umgang der Regierung mit dem Coronavirus war gesunken und sinkt seitdem weiter. (...)

Cummings kann gehen, während Großbritannien mit dem von ihm angerichteten Schaden fertig werden muss. Er hat das Brexit-Referendum gewonnen, indem er Lügen verbreitete, ohne sich um den öffentlichen Vertrauensverlust zu scheren. Er hat das Parlament brüskiert, populistische Gefühle gegen staatliche Institutionen als Waffe eingesetzt und Schindluder mit der Verfassung getrieben."

"De Standaard" (Brüssel):

"Viele Tories hoffen, dass damit der gesunde Menschenverstand und der eher verbindende 'One Nation Conservatism' in der Partei wieder die Oberhand bekommen. Der Abgang von Lee Cain und Dominic Cummings macht in jedem Fall deutlich, dass Carrie Symonds, die 32-jährige Verlobte des Premierministers und Mutter seines jüngsten Sohnes Wilfred, sich durchgesetzt hat. Nicht Cummings, sondern Symonds kann seit dieser Woche den Titel 'Chefberater(in)' von Boris Johnson für sich beanspruchen.

Alle Whitehall-Beobachter sind sich einig, dass sie Gas gegeben hat, nachdem Johnson ihr von seinem Vorhaben erzählte, Cain auf Vorschlag von Cummings zu seinem neuen Stabschef zu ernennen. (...) In Kreisen rings um Johnsons Verlobte werden diese Beiden abschätzig als die 'verrückten Brexit-Mullahs' bezeichnet."