Pressestimmen zum CDU-Wahlparteitag

"NZZ": Merkel hinterlässt eine verunsicherte Partei - "Pravda": Merkel ist in der CDU kaum zu ersetzen

Zum CDU-Wahlparteitag schreiben Zeitungen am Samstag:

"Neue Zürcher Zeitung":

"Angela Merkel meldete sich mit einem 'Grußwort' aus dem Kanzleramt zu Wort. Es sei ihr '14. und aller Voraussicht nach auch letzter Parteitag' als Kanzlerin, sagte sie. Die Flüchtlingskrise von 2015, die für viele, wenn nicht die meisten Deutschen das definierende Ereignis ihrer Kanzlerschaft sein dürfte, erwähnte sie in einem kurzen Rückblick auf ihre Regierungszeit nur kurz. Auf eine Würdigung Kramp-Karrenbauers (- der scheidenden Parteichefin - ) verzichtete Merkel. An der Spitze der Partei wünsche sie sich ein Team, sagte Merkel, was als Parteinahme für (den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten) Armin Laschet verstanden werden konnte, der im Kampf um den Parteivorsitz von (Bundes-)Gesundheitsminister Jens Spahn unterstützt wird.

Merkel war 18 Jahre lang Parteichefin. Dass ihr Ansehen in weiten Teilen der Partei unverändert hoch ist, dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass die CDU zumindest im Vergleich mit der anderen großen Volkspartei, den Sozialdemokraten, noch immer relativ gut dasteht. Dass Merkel die CDU heruntergewirtschaftet oder gar zerstört habe, wie manche Konservative meinen, ist maßlos übertrieben, doch hinterlässt sie eine tief verunsicherte Partei."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Die CDU hat in ihrer Geschichte erst zweimal die Kanzlerkandidatur an die kleinere bayerische Parteischwester CSU abgetreten: 1980 musste Helmut Kohl Franz Josef Strauß den Vortritt lassen, 2002 verzichtete (Angela) Merkel zugunsten von Edmund Stoiber. Beide Versuche, jeweils aus der Opposition gegen amtierende SPD-Kanzler, scheiterten. 2021 könnte es gleichwohl einen dritten Versuch geben, mit deutlich besseren Erfolgschancen.

Jedenfalls ist es keineswegs ausgemacht, dass der neue CDU-Chef auch Kanzlerkandidat der Union werden wird. Vielmehr wird der Neue in den Wochen nach der Wahl seine höhere Tauglichkeit erst beweisen müssen. Mitte März stehen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen an, in denen es für die CDU vermutlich nicht viel zu gewinnen gibt. Erst danach, etwa um Ostern, wollen CDU und CSU die Kanzlerfrage klären. Schwergewichte der Partei wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Fraktionschef Ralph Brinkhaus haben bereits erklärt, dass sie diesmal nicht nur die Chefs von CDU und CSU für kanzlertauglich halten, sondern auch weitere Führungskräfte."

"Pravda" (Bratislava):

"Einen geeigneten Nachfolger für Angela Merkel zu finden, wird außerordentlich schwer, weil keiner der Kandidaten so beliebt ist wie die Kanzlerin. Es stimmt aber auch, dass dieser Frau aus dem Osten bei ihrem Amtsantritt 2005 auch kaum jemand zugetraut hatte, dass sie sich in der hohen Politik durchsetzen könne, wo bis dahin Männer aus dem Westen mit ihren Netzwerken dominiert hatten. (...)

Womit lässt sich ihr Erfolg erklären? Vor allem hat sie zwei große Herausforderungen bewältigt, die anderen Politikern wohl das Genick gebrochen hätten. Sie half Deutschland, die globale Wirtschaftskrise 2008/09 zu bewältigen, und trotz mancher Vorbehalte auch die Migrationskrise 2015/16. Zwar löste sie manche Probleme eher zögerlich durch 'Aussitzen', aber sie war gerade damit erfolgreich, dass sie sich eben nicht in Konflikte hineinziehen ließ, sondern diese dämpfte. Zugleich übernahm sie viel von der Agenda der Sozialdemokraten und schwächte diese damit zugunsten ihrer eigenen Partei."