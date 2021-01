Pressestimmen zum Umgang Europas mit Putin

"de Volkskrant": Keine Geschäfte mit Autokraten - "Kommersant": Verhältnis insgesamt auf dem Prüfstand

Zeitungen kommentieren am Freitag die Frage der Beziehungen des demokratischen Europa zu Russland sowie die drohenden neuen EU-Sanktionen gegen Russland wegen der Inhaftierung des Regierungsgegners Alexej Nawalny:

"de Volkskrant" (Amsterdam):

"Dass russische Oligarchen - oft Freunde des Präsidenten Wladimir Putin aus dessen KGB-Zeiten - ebenso wie ihr aus Korruption stammendes Geld in Europa weiterhin willkommen sind, wundert Nawalny. Tatsache ist, dass der Westen in gewisser Weise längst Anteilseigner der Kleptokratie im Kreml und dessen Umfeld geworden ist.

Von dem gerade gewählten neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, der während der russischen Annexion der Krim 2014 einen 'Anti-Putin-Populismus' kritisierte, ist kein Kurswechsel zu erwarten. (...) Der Hang, sich rauszuhalten, ist verständlich, aber das ist keine Strategie in Zeiten der machtpolitischen Konkurrenz. Europa wird in diesem Jahrhundert seine Position nicht aufrechterhalten, wenn es weiter blindlings Geschäfte mit autokratischen Regimes macht. Man sollte nicht versuchen, Beschwichtigungspolitik als Realpolitik zu verkaufen."

"Kommersant" (Moskau):

"Der Fall von Alexej Nawalny wurde außer der Reihe behandelt auf dem Gipfel der EU zum Coronavirus am Donnerstag. Radikale Schritte ergriffen die Chefs zunächst nicht, weil die grundlegende Diskussion der Vertreter der EU-Staaten dazu am Montag geplant ist, wenn in Brüssel die Außenminister der 27 EU-Staaten zusammenkommen. Gleichwohl dringt das Europaparlament auf entschlossene Handlungen.

Am Donnerstag beschlossen die Abgeordneten mit überwältigender Mehrheit eine scharfe Resolution, in der sie auch den Stopp der Ostseepipeline Nord Stream 2 fordern. Und sie verlangen, Sanktionen zu erlassen gegen russische Oligarchen, die dem 'Regime' nahestehen, sowie gegen das Umfeld von Präsident Wladimir Putin.

Die Europäische Union hat sich also einer Ausweitung der Strafmaßnahmen gegen Russland angenähert (...) Die EU-Abgeordneten riefen außerdem dazu auf, dass der russische Oppositionelle Alexej Nawalny freigelassen wird und das Verhältnis zu Russland insgesamt auf den Prüfstand kommt."