Pressestimmen zum umstrittenen Sicherheitsgesetz in Frankreich

"DNA": Das neue Sicherheitsgesetz tritt Grundrechte mit Füßen - "Nepszava": Macron muss entschieden gegen Polizeigewalt vorgehen

Zur Neuformulierung des umstrittenen Sicherheitsgesetzes nach massiven Protesten in Frankreich schreiben Zeitungen am Dienstag:

"Dernières Nouvelles d'Alsace" (DNA) (Straßburg):

"Es war von Anfang an eine schlechte Idee und ein großer strategischer Fehler, seine Mehrheit (im Parlament) darum zu bitten, für einen Text zu stimmen, der nebenbei einige der wichtigsten französischen Grundrechte munter mit Füßen tritt. Außerdem hat er keine rechtliche Relevanz, da er bereits im Strafgesetzbuch aufgeführt ist. Angesichts der Tatsache, dass die Regierung bereits vor einer dreifachen Krise im gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich steht, war es vielleicht nicht notwendig, dem auch noch eine politische Krise hinzuzufügen. Aber jetzt, da sie da ist, müssen wir damit umgehen und den Brand eindämmen (...),ohne Erfolgsgarantie."

"De Telegraaf" (Amsterdam):

"Das neue Sicherheitsgesetz von (Frankreichs Präsident) Emmanuel Macron soll Polizisten besser schützen. Doch bei einem außer Kontrolle geratenen Protest gegen Artikel 24 des Gesetzes, der die Verbreitung von Bildern von Polizeieinsätzen verbietet, wurden am Wochenende fast hundert Beamte verletzt. Nun, da seine eigene Partei eine Neufassung des Artikels fordert, ist das 'globale Sicherheitsgesetz' zu einem Klotz am Bein geworden. (...)

Macron liegt ein Problem schwer im Magen. (Innenminister Gérald) Darmanin soll eigentlich der Hardliner des Regierung sein und eine rechte Wählerschaft anziehen. Seine Pläne, gegen den radikalen Islam vorzugehen, finden durchaus breite Unterstützung. Doch bei diesem Artikel des Sicherheitsgesetzes lagen sowohl der Minister als auch das Staatsoberhaupt falsch. Nun gibt es auch aus ihrer eigenen Partei Forderungen nach einer Aufhebung des Verbots, was einem Gesichtsverlust gleichkäme. Dennoch ist es besser, auf halber Strecke umzudrehen, als sich ganz und gar zu verirren."

"Nepszava" (Budapest):

"(Der französische Präsident) Emmanuel Macron hat in den vergangenen Monaten seine Beliebtheitswerte gesteigert, was er zum Teil dem harten Vorgehen der Polizei, beispielsweise gegen Terrorverdächtige, zu verdanken hat. Jetzt hat er jedoch keine andere Wahl: er muss entschieden gegen rassistische und gewalttätige Elemente im Sicherheitsapparat auftreten. (...) Er darf sich den Fehler nicht leisten, den (sein Vor-Vorgänger) Nicolas Sarkozy beging, als dieser sich als Mann des Gesetzes inszenierte und damit die Gesellschaft nach rechts rückte. Denn Macron würde an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sein Bemühen sich nur darauf beschränkte, den Rechtspopulisten bis zur nächsten Wahl 2022 den Wind aus den Segeln zu nehmen."