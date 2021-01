Pressestimmen zum Urteil gegen Mörder des CDU-Politikers Lübcke

"FAZ": Neue Stufe von Terror, Hass und Gewalt" "FR": Urteil lässt Wunden und Enttäuschungen zurück"- Tages-Anzeiger": Schritte gegen Gefahr von rechts überfällig - "NZZ": Urteil nur Anfang

Deutsche und Schweizer Zeitungen schreiben am Freitag zum Urteil gegen den Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU):

"Frankfurter Allgemeine Zeitung":

"(...) Lübcke wurde ermordet, weil er die offene Flüchtlingspolitik vehement verteidigte. Dafür hat er Widerspruch geerntet - auch das eine Selbstverständlichkeit in einer Demokratie. Dass aber ein Amtsträger dafür, dass er seines Amtes waltet, gezielt getötet wird, das markierte eine neue Stufe von Terror, Hass und Gewalt. Deshalb stand die Tat für mehr. Umso erschreckender, was für Verbindungen der Prozess offenbarte. Für die Angehörigen bleibt es unbefriedigend, dass nicht alles aufgeklärt werden konnte. Das ist für eine rechtsstaatliche Verurteilung jedoch nicht nötig. Erst recht ist der Gerichtssaal nicht der Ort, um über gesellschaftliche Missstände zu räsonieren. Es geht um die individuelle Schuld der Angeklagten. Andere Fragen müssen politisch und gesellschaftlich beantwortet werden. (...)"

"Frankfurter Rundschau":

"Dass das Urteil in diesem historischen Prozess so viele Wunden und Enttäuschungen zurücklässt, führt zu einem grundsätzlichen Problem: Die Justiz kann und muss ihre Aufgabe erfüllen und Unrecht so gut wie möglich ahnden, aber sie kann den rechten Terror nicht allein aufarbeiten und aus der Welt schaffen. Dafür müssen andere gesellschaftliche Kräfte aktiv werden, was übrigens noch mehr für die Aufklärung des rassistischen Anschlags von Hanau gilt, zu dem es nie einen Strafprozess geben wird, weil der Täter tot ist. Was es für die weitere Aufarbeitung nun braucht, ist eine wachsame Zivilgesellschaft, ist ein Sicherheitsapparat, der die rechte Gefahr auch in den eigenen Reihen ernst nimmt, ist ein hessischer Lübcke-Untersuchungsausschuss, der mögliches Behördenversagen aufarbeitet, ist eine Gesellschaft, die dem Rassismus den Kampf ansagt und sich schützend vor alle stellt, die von Rechtsextremen zum Abschuss freigegeben werden."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Auf rund 13.000 schätzt der deutsche Inlandsgeheimdienst derzeit die Zahl gewaltbereiter Rechtsextremisten. Viele von ihnen sind Waffennarren und gelten deshalb als besonders gefährlich. (...) Politik, Geheimdienste, Polizei und Justiz haben die Gefahr endlich erkannt und die Herausforderung angenommen. Während sein Vorgänger die terroristische Bedrohung von rechts noch verharmlost hatte, nahm der neue Chef des Verfassungsschutzes sie entschlossen ins Visier. Thomas Haldenwang ließ nicht nur rechtsextremistische Gefährder stärker überwachen, sondern setzte auch deren politisches Vorfeld unter Druck. Seit zwei Jahren werden nicht nur neue rechtsextremistische Medien und Vereine wegen verfassungsfeindlicher Tätigkeiten beobachtet, sondern auch Teile der Alternative für Deutschland, Deutschlands größter Oppositionspartei.

Die Schritte sind rechtsstaatlich und politisch heikel. Als Lehre aus dem Mord an Walter Lübcke aber sind sie überfällig. Nur so kann Deutschland die 'wehrhafte Demokratie' bleiben, als die sie das Grundgesetz von 1949 versteht."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Es ist das vorläufige Ende eines schwierigen Verfahrens, in dem sich einmal mehr gezeigt hat, wie weit der Weg zur Wahrheit sein kann. Ans Licht gekommen ist einiges, aber es gibt noch immer dunkle Flecken in dem Mordfall. Dennoch ist auf der Basis eines Geständnisses von Stephan E., mehrerer Versionen des Tathergangs und vieler Widersprüche eine erste strafrechtliche Würdigung der Tat erfolgt. Eine politische Bewertung, die deutlich weiter gehen muss, als es die Strafprozessordnung erlaubt, ist nun ebenso dringend nötig.(...)

Walter Lübcke war der erste von Rechtsextremen ermordete Politiker seit dem Ende der Nazidiktatur in Deutschland. Die einzige Bluttat in den vergangenen Jahren, die diesem Milieu zuzurechnen ist, ist der Mord nicht. Erst vor knapp einem Jahr erschoss ein Täter in Hanau aus rassistischen Motiven neun Menschen, und die Prozesse gegen den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) und den Attentäter von Halle wurden erst vor kurzem abgeschlossen. In all diesen Fällen wurde der Vorwurf laut, dass die Sicherheitsbehörden 'auf dem rechten Auge blind' seien – oder es zumindest viel zu oft zudrückten."