Pressestimmen zum Veto Polens und Ungarn zu EU-Budget

"Tages-Anzeiger": Vom Geld aus Brüssel profitiert ein ganzes System - "The Irish Times": EU muss notfalls Regeln zur Einstimmigkeit umgehen

Der Zürcher "Tages-Anzeiger" schreibt am Samstag zum Veto von Polen und Ungarn gegen das EU-Budget:

"Auf der Suche nach einer Einigung mit Brüssel ist die (nationalkonservative Regierungspartei) PiS vielleicht noch zu erreichen, weil die Öffentlichkeit in Polen aufmüpfiger, die Opposition stärker ist. In Ungarn aber hat die Fidesz-(Partei) das Wahlrecht in zehn Jahren so umgebaut und Orbans Leute in so vielen zentralen Stellen untergebracht, dass eine Abwahl der Regierung fast unmöglich scheint. Bis zur Wahl 2022 wird sich das noch verstärken. Die Korruption ist endemisch und nicht an einzelne Verfahren oder Ausschreibungen gebunden. Ein ganzes System profitiert vom Geldfluss aus Brüssel.

Der Rechtsstaatsmechanismus soll den Verstoß gegen Grundwerte wie die Unabhängigkeit der Justiz ahnden. Aber selbst das würde nicht reichen. Die in den Augen ihrer Gegner allmächtige EU hat versucht, einen Prozess umzudrehen, der weit fortgeschritten ist. Das Veto zeigt auch: Sie kommt wahrscheinlich zu spät."

"The Irish Times" (Dublin):

"Polen und Ungarn, inzwischen mit Unterstützung Sloweniens, blockieren die Verabschiedung des mit den Europaabgeordneten vereinbarten Pakets, um einen 'Mechanismus für Rechtsstaatlichkeit' zu verhindern, der die Auszahlung von EU-Geldern an die Einhaltung europäischer Werte bindet. (...) Staats- und Regierungschefs der EU dürfen in dieser Grundsatzfrage nicht nachgeben. Die Finanzen der Union dürfen nicht als Geisel benutzt werden. Notfalls müssen sie Regelungen zur Einstimmigkeit umgehen, indem sie Mechanismen entwickeln, Geld außerhalb der Strukturen der EU-Institutionen zu beschaffen und auszugeben. Oder sie müssen von Vertragsbestimmungen zur 'verstärkten Zusammenarbeit' Gebrauch machen, die es der Eurozone und dem Schengen-Raum erlauben, eine Politik für bestimmte Koalitionen von Mitgliedstaaten zu entwickeln und anzuwenden."