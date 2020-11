Pressestimmen zum Veto Polens und Ungarns gegen das EU-Finanzpaket

"Gazeta Wyborcza": EU sollte Härte zeigen - "De Standaard": Krise ohne Ausweg - "La Stampa": Rom gerät stark unter Druck

Ungarn und Polen haben das 1,8 Billionen Euro schwere EU-Finanzpaket für die kommenden Jahre blockiert. Dazu schreibt die polnische Zeitung "Gazeta Wyborcza" am Dienstag:

"Ungarn und Polen blockieren per Veto das Projekt des EU-Haushalts und des Fonds für den Aufbau der europäischen Wirtschaft, die von der Pandemie verwüstet ist. Eine Frage an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen: Überrascht Sie diese Wendung der Dinge? Die EU hätte schon vor vier Jahren hart ihre Werte verteidigen und die Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit und die Erstickung der Pressefreiheit schonungslos anprangern müssen. Sie bevorzugte es allerdings, sich hinter diplomatischen Formulierungen zu verstecken und sich mit (Polens nationalkonservativer Regierungspartei) PiS zu verständigen.

Die EU sollte aus dieser Episode eine Lehre ziehen. Nicht auf Biegen und Brechen einen Kompromiss suchen, sondern hart spielen. Der hysterische Widerstand von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski und (Ungarns Ministerpräsident) Viktor Orban gegen die Kürzung von EU-Mitteln (als Strafe für) die Duldung von Korruption oder den Bruch der Rechtsstaatlichkeit zeigt, dass dies ein Instrument ist, vor dem sie wirklich Angst haben. Über Jahre sind sie dadurch gewachsen, dass die EU Geld in ihre Länder gepumpt hat. Ohne die EU-Mittel werden die von ihnen aufgebauten Systeme zusammenfallen wie Kartenhäuser."

Die niederländische Zeitung "de Volkskrant" schreibt:

"Ungarn und Polen finden es nicht akzeptabel, dass künftig EU-Subventionen an die Respektierung des Rechtsstaates gekoppelt werden. Die EU-Kommission hat bereits verschiedene Male den Europäischen Gerichtshof angerufen, um gegen die Unterminierung der Demokratie in Polen und Ungarn vorzugehen.

Weil die anderen Mitgliedstaaten und das Europaparlament an einer Überprüfung der Einhaltung rechtsstaatlicher Normen festhalten, greifen Warschau und Budapest nun zur ultimativen Waffe, dem Veto. Bleiben sie bei ihrem Widerstand, dann hat die EU am 1. Jänner keinen Haushalt. (...) Auch Polen und Ungarn werden finanziell getroffen, wenn der EU-Haushalt und die Corona-Konjunkturhilfen auf Eis gelegt werden. Beide Länder sind wichtige Empfänger von EU-Subventionen, die sich in den nächsten Jahren auf mehrere Dutzend Milliarden Euro belaufen werden. Darum halten EU-Beamte die Veto-Drohung auch für einen Bluff."

Die belgische Zeitung "De Standaard":

"Der Wiederaufbaufonds, aus dem 750 Milliarden Euro für unter der Corona-Pandemie leidende Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden sollten, wird sich zweifellos verzögern. Das ist angesichts der gegebenen wirtschaftlichen Umstände schlimm genug. Aber dass die Regierungen von zwei EU-Mitgliedstaaten die 25 anderen erpressen, um sich den politischen Spielraum zur weiteren Aushöhlung des Rechtsstaates zu verschaffen, greift das Fundament der europäischen Konstruktion an. (...) Mit ihrer Entscheidung für die "nukleare Option" isolieren sich Ungarn und Polen in der Union. Sie auszuschließen wäre jedoch ein juristischer und politischer Alptraum und nicht durchführbar. Daher droht dies eine Krise ohne Ausweg zu werden."

Über die Folgen für Italiens Regierung unter Ministerpräsident Giuseppe Conte schreibt die italienische Zeitung "La Stampa" aus Turin:

"Plötzlich scheint der Wiederaufbaufonds wieder in weite Ferne zu rücken, aus dem Italien ab 2021 in den nächsten sechs Jahren Kredite und Zuschüsse von insgesamt 209 Milliarden Euro erhalten soll, um Finanzlöcher in öffentlichen Kassen zu verringern, die durch die Covid-19-Nothilfen aufgebrochen sind. Seit Juli, als die Maßnahmen auf dem Brüsseler Gipfel genehmigt wurden, war die Umsetzung der Entscheidungen ziemlich holprig. Als jedoch alles gelöst schien, legten Polen und Ungarn ein Veto ein und blockierten auch den EU-Haushalt 2021-27. (...)

Für Italien und insbesondere für die Regierung ist die neue Entwicklung, die sich hier abzeichnet, sehr besorgniserregend. Die Regierung hatte bisher mit einer Reihe von Kredit-Manövern (zuletzt 40 Milliarden) reagiert und auf die Hilfe Europas vertraut, wo das Land an die Spitze der Liste der am stärksten von der Epidemie Betroffenen gesetzt wurde. Eine erhebliche Verzögerung, wie sie sich bei der Freigabe der Mittel für den Wiederaufbaufonds anbahnt, würde Conte und (Finanz-)Minister (Roberto) Gualtieri eine neue Rechnung aufzwingen, und zwar zu einem Zeitpunkt, da die Bereitschaft der Bürger, sich zu verschulden, damit die Regierung die notwendigen Hilfen bezahlen kann, nach anfänglich hoher Zustimmung immer zurückhaltender ausfällt."