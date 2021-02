Pressestimmen zum Wiederbeitritt der USA zum Pariser Klimaabkommen

"La Repubblica": Joe Biden bedeutet gute Nachrichten für Umwelt - "Dagens Nyheter": Die USA sind endlich wieder im Pariser Abkommen

Zum Wiederbeitritt der USA zum Pariser Klimaabkommen schreiben Zeitungen am Freitag:

"La Repubblica" (Rom):

"Die US-amerikanische Regierung ist bereits dabei zu zeigen, dass sie weit über den bloßen Wiedereintritt in das Abkommen hinausgehen will. Joe Biden kehrte die Politik seines Vorgängers vollständig um und erhob den Klimawandel zu einer Priorität für die nationale Sicherheit. Er unterzeichnete bereits 13 Beschlüsse, um weiter gegen einen Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius vorzugehen, das Ziel des Pariser Klimaabkommens.

Aus diesem Grund widerrief er die Baugenehmigung für die Pipeline Keystone XL zwischen Kanada und dem Golf von Mexiko. (...) Außerdem wurde eine Task Force eingerichtet, um einen neuen Plan zur weiteren Reduzierung von Emissionen umzusetzen. Amerika ist zurück und für die Umwelt sind dies hervorragende Nachrichten."

"Dagens Nyheter" (Stockholm):

"Während des Wahlkampfs versprach Joe Biden, dass die USA die Führung in der Klimaarbeit übernehmen und so bald wie möglich wieder in das Pariser Abkommen eintreten würden. Heute wird es Realität, und die Frage ist, ob es nicht die wichtigste Entscheidung ist, die der neue Präsident treffen wird. (...) Jetzt lebt die Hoffnung weiter. Die Milliarden, die die Welt für Konjunkturpakete ausgibt, um die Wirtschaft anzukurbeln, bieten eine einzigartige Gelegenheit für einen Wechsel, vorausgesetzt, das Geld fließt beispielsweise in grüne Energie, Infrastruktur und den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen."