Pressestimmen zur Blockade des EU-Budgets durch Ungarn und Polens

"Gazeta Wyborcza": Polen und Ungarn in der EU zunehmend isoliert - "Sme": Das Rechtsstaatsprinzip wird wohl wieder geopfert

Am Dienstag schreiben Zeitungen zu Polens und Ungarns Blockade der milliardenschweren Corona-Konjunkturhilfen und des langfristigen EU-Budgets:

"Süddeutsche Zeitung" (München):

"Es reicht nicht, pathetische Reden zu schwingen: Von der Leyen muss auch manchmal den offenen Konflikt mit renitenten Regierungen suchen, muss sie in die Schranken weisen und Druck machen. So ist ihre vornehme Zurückhaltung gegenüber Ungarn ein Ärgernis. Polen und Ungarn erpressen gerade die EU: Die Regierungen stimmen dem Etat nicht zu, weil sie eine neue Klausel ablehnen. Diese erlaubt es, Fördergeld zu kappen, wenn Länder den Rechtsstaat demontieren. Das ist überfällig - und wird wegen des Corona-Topfs noch wichtiger. Generell sollte von der Leyen bei dem Fonds auf harte Auflagen und Kontrollen drängen, damit Mittel nicht verschwendet werden. Dass Italien und Spanien dies als unbotmäßige Einmischung ansehen würden, ist kein Hinderungsgrund, sondern Ansporn. Von der Leyen stehen also vier Jahre voller Konflikte bevor. Sie muss sie annehmen und ausfechten, denn der Preis des Scheiterns wäre hoch. Wegducken geht nicht mehr."

"Gazeta Wyborcza" (Warschau):

"Die Regierungen von Polen und Ungarn rasen wie in einem betrunkenen Traum auf die Wand zu und ignorieren unterwegs alle Warnschilder. Um die polnische Außenpolitik steht es schlecht. Wir sind dort isoliert und merken schon nicht mehr, wie einsam auch Ungarn geworden ist. Bis vor kurzem konnte man Viktor Orban vieles vorwerfen, aber nicht, dass er in den europäischen Salons nicht bewandert sei. Mittlerweile wird Ungarns Regierungschef aber in den westlichen Hauptstädten wie ein Eindringling behandelt. Nicht mal mehr zu den jährlichen Zusammenkünften der bayerischen CSU, wo er lange Ehrengast war, wird er mehr eingeladen.

Zuletzt haben sich sogar unsere direkten Nachbarländer von uns abgewandt. Tschechien und die Slowakei haben sich entschieden, vor dem todesmutigen Zug auf Kollisionskurs mit Europa lieber das Weite zu suchen. Ihre Regierungen haben deutlich gemacht, dass sie sich in dem Streit, den Polen und Ungarn angezettelt haben, für die Seite des Westens und seiner Werte aussprechen."

"Sme" (Bratislava):

"Die vorherrschende Überzeugung, wonach Polen und Ungarn mit ihrer Veto-Drohung doch nur bluffen, da sie ja die größten Empfänger des EU-Haushalts seien, weicht der immer öfter geäußerten Befürchtung, dass der deutsche EU-Vorsitz wirklich gegen eine Wand rennt. Für solche Einschätzungen spricht auch, dass (Ungarns Regierungschef Viktor) Orban und (Polens Ministerpräsident Mateusz) Morawiecki auf Kompromissvorschläge mit zusätzlichem Erhärten ihrer Standpunkte reagierten und zum Beispiel eine Klage vor dem Europäischen Gericht androhten. (...)

Es lässt sich auch nicht ausblenden, dass Ursula von der Leyen ohne die Stimmen der ungarischen Fidesz-Partei und der polnischen PiS nicht Vorsitzende der EU-Kommission geworden wäre. Legitim ist daher die Frage, was ihnen (Bundeskanzlerin Angela) Merkel dafür versprochen hatte. Denn Orban und (Polens starker Mann Jaroslaw) Kaczynski gehören nicht zu den Politikern, die für ihre Stimmen keine Gegenleistung erwarten. (...) Jedenfalls ist nun wieder öfter zu hören, wenn Budapest und Warschau nicht nachgäben, sei es wohl besser, sich wieder einen Kompromiss auszudenken, anstatt weiter auf Konfrontationskurs zu steuern. Die Frage des Rechtsstaats wäre dann wieder einmal aufgeschoben."