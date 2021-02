Pressestimmen zur Facebook-Blockade von Medieninhalten in Australien

"Kurier": "Hat mit Meinungsfreiheit herzlich wenig zu tun" - "OÖN": Nachrichten "ein gewaltiges Zugpferd für die Facebook-Nutzung" - "Sydney Morning Herald": "Klassischer Zuckerberg"

Der Social-Media-Riese Facebook hat mit seiner Blockade von journalistischen Inhalten in Australien weltweite Kritik geerntet. Das US-Unternehmen wehrt sich mit diesem Vorgehen gegen ein von der Regierung in Canberra geplantes Mediengesetz, das große Internetfirmen dazu verpflichten soll, ihre Werbeeinnahmen mit Verlagen zu teilen, so sie deren Inhalte verbreiten. Nachfolgend ausgewählte nationale und internationale Pressestimmen.

"Wiener Zeitung":

"Der Ruf von Facebook war wahrlich schon besser. Um gegen die relativ harmlose Regulierung zu protestieren, liefert die Plattform mit ihrer Sperre von Medien in Australien der EU und den G7-Staaten gute Argumente für viel weitreichendere Gesetze als jene, die im Parlament in Canberra diskutiert werden. Denn Kartellrechtsexperten nennen das, was Facebook tut: Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung."

"Kurier":

"Facebook ging mal eben der freien Presse in Australien an die Verbreitungsgurgel. Das hat mit Meinungsfreiheit herzlich wenig zu tun. Es wird, wenn überhaupt etwas, auf den Plattformen nur eine Art Politik-Placebo verabreicht, das die Gesellschaft teuer bezahlt: Es gibt ein bisschen Dopamin dafür, in einem Posting dem politischen Gegner eins drüberzuziehen. Und wer selber eine drüberkriegt, kann sich in eine lustvolle Leidenspose werfen ("Meinungsfreiheit beschnitten!"). Und schon glauben alle Beteiligten, dass auf Facebook und Twitter Politik passiert ist. Dabei war es nur Zank und Wortgerangel."

"Oberösterreichische Nachrichten":

"Dass sich Facebook jetzt zum Opfer stilisiert, entbehrt nicht einer gewissen Komik. Denn dass seriöse Nachrichteninhalte ein gewaltiges Zugpferd für die Facebook-Nutzung sind, verschweigt der Zuckerberg-Konzern gerne. Facebook verdient Geld, sehr viel Geld sogar, indem es die Inhalte anderer Urheber zur Verfügung stellt. Die australische Kartellbehörde hat errechnet, dass von 100 Dollar für Werbung im Internet 81 Dollar an Google und Facebook gehen. Die Konzerne schöpfen also das Gros der Erlöse ab. Diejenigen aber, die die Informationen recherchieren, sichten, und aufbereiten, sollen am Gewinn möglichst nicht beteiligt werden."

"Der Standard":

"Nachrichten sind, vor allem wenn sie qualitätsvoll sein sollen, nicht billig und schon gar nicht gratis zu produzieren. Wenn in Australien 80 Prozent der Werbeeinnahmen an IT-Konzerne gehen, die diese Nachrichten nicht produzieren, dann ist das unfair und auf Dauer kein haltbarer Zustand. Dass es weiter eine lebhafte Medienszene gibt, muss im Interesse jeder demokratischen Regierung liegen. Wenn die daraus resultierenden Gesetze dann aber vor allem wie in Australien vier großen Konzernen nutzen, die selbst 90 Prozent des Medienmarktes kontrollieren, dann sollte man doch noch einmal überlegen, ob diese Maßnahmen wirklich treffsicher sind."

"NZZ":

"Facebook lässt sich damit auf ein gewagtes Spiel ein. Nur wenige Stunden nach dem Entscheid kritisierten Nichtregierungsorganisationen, dass das soziale Netzwerk nun den freien Informationsfluss unterdrücke, dass der Entscheid arrogant und inakzeptabel sei, ja einer Zensur gleiche. Es ist eine Machtdemonstration zu einem Zeitpunkt, in dem Regierungen von Washington über Brüssel bis Canberra ohnehin argumentieren, dass der Konzern zu mächtig geworden sei. Die nächsten Wochen werden nun zeigen, ob Facebooks Wette aufgeht und sich die Wut der Nutzer gegen die australische Regierung richtet - oder letztlich gegen das Netzwerk selbst."

"The Times":

"Facebook mag die Plattform sein, über die Millionen auf Informationen zugreifen, aber es ist auch ein weltweiter Lieferant von Desinformationen. Es tut dies mit Algorithmen, die entwickelt wurden, um Ängste und Vorurteile seiner Nutzer zu schüren. Die Plattform hat sich zu lange darauf verlassen, dass Regierungen der Fiktion nachgeben, es handle sich nicht um einen Verleger, sondern lediglich um einen Website-Betreiber, der nicht dieselbe Verantwortung habe wie die Medienunternehmen, die er parasitär nutzt. (...) Die Haltung der Australier verdient Unterstützung."

"The Sydney Morning Herald":

"Die Entscheidung von Facebook, die Weitergabe legitimer Nachrichten inmitten einer globalen Pandemie zu verbieten, ist ein atemberaubendes Zeichen des Trotzes. Es stimmt auch voll und ganz mit dem kriegerischen Unternehmenscharakter des Social-Media-Giganten überein. Der Schritt, der versehentlich dazu führte, dass Facebook-Seiten der Gesundheitsabteilungen in Queensland, WA und ACT (Western Australia und Australian Capital Territory, Anm.) kurz vor Beginn einer kritischen Impfstoffeinführung gelöscht wurden, schockierte die australischen Medien und das politische Establishment. Aber im Nachhinein hätte niemand überrascht sein dürfen. Das war ein klassischer Zuckerberg."

"Washington Post":

"Dieses Machtspiel - eine Reaktion auf ein australisches Gesetz, das Facebook dazu zwingen würde, Verlage für die Verwendung ihrer Nachrichten zu bezahlen - könnte leicht nach hinten losgehen, da viele Regierungen über den unkontrollierten Einfluss des Unternehmens auf Gesellschaft, Demokratie und politischen Diskurs besorgt sind. Aber es ist immer noch eine erstaunliche Erinnerung daran, wie viel Macht CEO Mark Zuckerberg auf Knopfdruck ausüben kann."