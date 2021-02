Pressestimmen zur Neuorientierung der Republikaner nach Abwahl Trumps

"NZZ": Republikaner wollen Spaltung der Partei verhindern - "Tages-Anzeiger": Trump hat noch immer Einfluss auf Republikaner - "La Vanguardia": Trump hinterlässt eine gespaltene Partei

Das US-Repräsentantenhaus hat die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus zwei Ausschüssen ausgeschlossen, doch weite Teile ihrer Partei unterstützen die rechtspopulistische Anhängerin von Ex-Präsident Donald Trump. Dazu schreiben Zeitungen am Freitag:

"Neue Zürcher Zeitung":

"Trumps Rolle als Präsident und Parteichef der Republikaner hat Nachahmer auf den Plan gerufen, die ebenso unflätig, unbesonnen und aggressiv auftreten wie ihr Idol und damit Erfolg haben bei den Wählern. Zu ihnen gehört die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia. Daneben blieb aber immer auch Platz für traditionellere Figuren, Vertreter des Establishments wie die Abgeordnete Liz Cheney.

Wegen der Abwahl ihres Präsidenten müssen sich die Republikaner neu orientieren, und gleichzeitig leiden sie unter einem Vakuum an der Spitze. Ihre Führer im Kongress versuchen, dieses Vakuum zu füllen. Die Minderheitsführer in den beiden Kammern, Mitch McConnell im Senat und Kevin McCarthy im Repräsentantenhaus, gehen dabei behutsam vor. Verbal haben sich beide klar gegen Leute vom Schlag der Abgeordneten Greene ausgesprochen, aber sie wollen der offenen Konfrontation mit dem Trump-Flügel vorderhand ausweichen. Der Grund ist klar: Niemand will für eine Spaltung verantwortlich sein, welche die Partei auf absehbare Zukunft von der Macht auszusperren drohte."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Greene ist nicht einfach eine extremistische Stimme, von denen es im Kongress einige gibt. Greene hat die Verschwörungstheorie QAnon propagiert, die in den Demokraten einen satanistischen Geheimring zur Versklavung von Kindern sieht. Sie hat Aufrufe zur Hinrichtung von Demokraten unterstützt, Amokläufe an Schulen als inszeniert bezeichnet und antisemitische Hirngespinste verbreitet. (...)

An der republikanischen Basis ist die Grenze zwischen Anhängern von QAnon und von Donald Trump fließend, oft gar nicht existent. Was sie verbindet, ist die große, zersetzende Lüge vom Wahlbetrug, die sich bei vielen republikanischen Wählern festgesetzt hat. Entsprechend groß ist der Druck auf viele Abgeordnete, sich nicht gegen jemanden wie Marjorie Taylor Greene zu stellen. Die Debatte um Greene ist deshalb auch eine Debatte um den künftigen Einfluss Trumps auf die Partei. Trump hat mit Greene Wahlkampf gemacht, er unterstützt sie noch immer."

"La Vanguardia" (Barcelona):

"Donald Trump ist nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten, aber sein schändliches Vermächtnis hat nicht nur das Land, sondern auch seine eigene Partei in Mitleidenschaft gezogen. Die Grand Old Party, die Republikanische Partei, ist eine zersplitterte politische Institution geworden, gespalten und weit entfernt von jener gemäßigten Organisation, jener Verteidigerin der Verfassung und der Gewaltenteilung, die sie seit mehr als 150 Jahren war. Der Trumpismus hat einen parteiinternen Krieg hinterlassen. Auf der einen Seite sind denjenigen, die dafür sind, mit den Verschwörungstheorien weiterzumachen, den Sieg der Demokraten (des neuen Präsidenten Joe Biden) nicht zu akzeptieren und weiterhin Wahlbetrug anzuprangern. Die Gegenseite ist davon überzeugt, dass die Partei das Blatt wenden kann und muss. Dass man eine neue Ära eröffnen, zu den Ursprüngen zurückkehren und das Abdriften anprangern soll, zu dem die vier Jahre Trumps im Weißen Haus geführt haben. (...) Nun muss sich die Partei entscheiden, ob sie weiterhin dem Mann hinterherläuft, der ihr viele Stimmen gebracht hat, oder ob sie zu ihrer moderaten und institutionellen Tradition zurückkehrt."