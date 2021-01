Pressestimmen zur Sperrung der Social-Media-Konten Trumps

"La Vanguardia": Die sozialen Netzwerke müssen reguliert werden - "Magyar Nemzet": Digitaler Imperialismus der Technologie-Giganten

Zur Sperrung der Konten des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken schreiben die Zeitungen am Mittwoch:

"La Vanguardia" (Madrid):

"Das Thema ist zweifellos heikel. (Die deutsche) Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Ausschluss von Trump als problematisch bezeichnet. Die freie Meinungsäußerung ist ein Grundrecht, aber die sozialen Netzwerke können keine unkontrollierten Autobahnen sein, auf denen Aufrufe zu Aufruhr, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder Gewalt kursieren. Die Macht, darüber zu entscheiden, wer eine Meinung äußern darf und wer nicht, darf nicht in den Händen der Betreiber liegen. Ein privates Unternehmen soll und darf keine richterliche Funktion ausüben (...)

Aus diesem Grund ist es notwendig, den gesetzlichen Rahmen zu schaffen, in dem die Betreiber ihre internen Richtlinien zur Regulierung von Inhalten festlegen und anwenden können, ohne dass dies die Justizbehörden daran hindert, bei illegalen Inhalten tätig zu werden. Wir brauchen mehr Regulierung, weniger Marktdominanz und die Eröffnung einer pluralistischen Debatte."

"Times" (London):

"Angela Merkel betrachtet Social-Media-Firmen eher als Versorgungsunternehmen und weniger als Verlagshäuser. Ihre Regulierung, so meint sie, sollte durch Gesetze erfolgen anstatt durch unternehmerische Launen.

Diese Zeitung ist der Ansicht, dass soziale Medien ebenso eingestuft werden sollten wie Verlage, samt aller Risiken und Verantwortlichkeiten, die das mit sich bringt. Allerdings hat das Internet - ähnlich wie eine Zwiebel - viele Schichten. Merkels Vorstellung von Versorgungsunternehmen würde vermutlich besser zu Hosting-Firmen wie (dem Cloud-Anbieter) Amazon Web Services passen, bei denen eine enorme Macht auf einige wenige Firmen konzentriert ist, während ihre Tätigkeit kaum gesetzlicher Kontrolle unterliegt."

"Magyar Nemzet" (Budapest):

"Die Eigentümer der im Privateigentum befindlichen Technologie-Giganten des Silicon Valley bestimmen den tatsächlichen Spielraum der Meinungsäußerungen in dem von ihnen beherrschten (digitalen) Raum. Nun bewiesen sie, dass sie dazu in der Lage sind, selbst den demokratisch gewählten - und noch im Amt befindlichen - Präsidenten der führenden Weltmacht zum Schweigen zu bringen, wenn ihnen das ihre Interessen diktieren. Dieser Fall trat jetzt ein, denn die Bosse der Technologie-Giganten sind - ähnlich wie die in der öffentlichen Meinungsbildung gleichfalls eine bedeutende Rolle spielenden Hollywood-Stars - gleichsam allesamt Günstlinge der Demokratischen Partei. Ihre diesbezügliche Treue haben sie schon vielfach bewiesen. (...) Die Führer des digitalen Imperialismus haben jetzt klargestellt, dass sie bestimmen, was demokratisch ist und was nicht."