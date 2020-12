So soll den Gläubigen unter Beachtung der Abstandsregelungen die Teilnahme an den Gottesdiensten erleichtert werden

Priester können zu Weihnachten bis zu vier Messen feiern. Der Vatikan veröffentlichte ein entsprechendes Dekret der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung. So soll den Gläubigen unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen und Abstandsregelungen die Teilnahme an den Gottesdiensten erleichtert werden. Diese Ausnahmeregelung gilt auch für den 1. Jänner und den Dreikönigstag am 6. Jänner.

Das Dekret stellt es "den in ihren Diözesen residierenden Priestern" frei, an diesen Tagen bis zu viermal zu zelebrieren, "jedes Mal, wenn sie das für das Wohl der Gläubigen für nötig erachten", heißt es im Dekret der Gottesdienstkongregation.

Normalerweise ist es den Bischöfen nach kanonischem Recht gestattet, bei Priesterknappheit zu verfügen, dass ein Priester an normalen Tagen zwei, und, sofern es die pastorale Fürsorge nötig erscheinen lässt, an Sonn- und Feiertagen auch bis zu drei Messen zelebrieren kann. Drei ist also die Höchstanzahl an Messen, die ein einzelner Priester unter normalen Umständen an einem Feiertag halten darf.