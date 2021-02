Prinz Philip bleibt bis kommende Woche im Krankenhaus

"Beobachtung und Ruhe"

Prinz Philip (99) bleibt bis zur kommenden Woche im Krankenhaus. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. werde sich weiterhin zur "Beobachtung und Ruhe" in der Klinik in London aufhalten, berichteten britische Medien am Freitag unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle. Der Herzog von Edinburgh war am Dienstag in die Klinik eingeliefert worden. Der Palast betonte damals, es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

"Nach Rücksprache mit seinem Arzt wird der Herzog von Edinburgh wahrscheinlich über das Wochenende und bis in die nächste Woche zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben und sich ausruhen", wurde die Quelle weiter zitiert. Die Ärzte handelten mit großer Vorsicht. "Der Herzog ist weiterhin guter Laune."

Einen genauen Grund für den Krankenhausaufenthalt gibt es weiterhin nicht. Einen Zusammenhang zum Coronavirus gibt es Insider-Quellen zufolge nicht - Queen Elizabeth II. (94) und ihr Ehemann hatten beide im Jänner bereits eine erste Corona-Impfung bekommen. Philip wird am 10. Juni 100 Jahre alt.