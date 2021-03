Prinz Philip nach Eingriff am Herzen wieder in andere Klinik verlegt

Nun in privatem Krankenhaus

Prinz Philip (99) ist nach erfolgreicher Herzoperation in einer Spezialklinik wieder in ein privates Krankenhaus in London verlegt worden. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit. "Der Herzog wird voraussichtlich ein paar weitere Tage im Krankenhaus bleiben zur weitergehenden Behandlung", hieß es in der Mitteilung.

Der Prinzgemahl von Queen Elizabeth II. (94) wird bereits seit mehr als zwei Wochen stationär behandelt - sein längster Krankenhausaufenthalt bisher. Zuletzt hatte die Frau seines Sohnes Prinz Charles (72), Herzogin Camilla (73), angedeutet, dass er sich langsam auf dem Weg der Besserung befindet. Philips Erkrankung soll nicht im Zusammenhang mit Corona stehen. Er und die Queen haben beide bereits eine erste Impfung erhalten.